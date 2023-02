Tuyến cáp quang biển cuối cùng của Việt Nam gặp sự cố

Các nhà mạng Việt Nam hiện khai thác 5 tuyến cáp quang biển, SMW3, AAE-1, AAG, APG và IA. Đến nay, toàn bộ 5 tuyến đã gặp sự cố.

Các tuyến cáp quang biển được gia cường bằng nhiều lớp vật liệu, nhưng vẫn thường xuyên gặp sự cố. Ảnh: Alcatel submarine networks.

Sáng 21/2, đại diện một nhà mạng cho biết tuyến cáp quang biển SMW3 đã gặp sự cố gặp sự cố lỗi cáp đoạn S2.7 (Singapore - BU12). Như vậy, hiện tại cả 5 tuyến cáp quang biển nối Việt Nam với quốc tế đều đang có lỗi, với các sự cố diễn ra từ cuối năm 2022 tới nay.

Từ đầu tháng 12/2022 đến cuối tháng 1, lần lượt các tuyến AAE-1, AAG, APG và IA gặp sự cố. Tổng dung lượng trên các tuyến cáp trước đây là 18,7 Tbps, trong đó khai thác 60% và dự phòng 40%.

Với việc 4 tuyến cáp bị gián đoạn, dung lượng này bị mất 75% và làm chậm kết nối Internet của người dùng, đại diện Cục Viễn thông cho biết tại cuộc họp cập nhật tình hình sự cố cáp quang biển ngày 10/2.

SMW3 là tuyến cáp quang biển cũ nhất trong 5 tuyến, đã vận hành từ năm 1999 do đó đã lỗi thời và chuẩn bị được thanh lý trong một năm tới, đại diện Viettel Networks trao đổi với Zing. Nhưng sau loạt sự cố với AAE-1, AAG, APG và IA, đây là tuyến cáp cuối cùng còn lành lặn kết nối Việt Nam với Internet quốc tế qua đường cáp biển.

Dù vậy, nhà mạng này cho biết sự cố xảy ra trong giai đoạn thấp điểm và đã được khắc phục, do đó không ảnh hưởng đến người dùng. VNPT cho biết không bị ảnh hưởng thêm bởi sự cố này, do không khai thác dung lượng trên tuyến SMW3. Từ 18/2, nhà mạng này đã bổ sung thêm 30% dung lượng băng thông quốc tế từ các tuyến cáp đất liền để bù dung lượng bị mất do loạt sự cố trước.

Tại cuộc họp ngày 10/2, Cục Viễn thông cho biết các doanh nghiệp đã mở thêm 3 Tbps dung lượng qua các tuyến cáp đất liền, mục tiêu là đảm bảo dung lượng nhà mạng có thể đáp ứng lớn hơn 10% so với dung lượng sử dụng thực tế của khách hàng và kết nối Internet nước ngoài không bị gián đoạn.

Các doanh nghiệp cũng cam kết sẽ tiếp tục mở thêm dung lượng cáp đất liền trong thời gian chờ khắc phục sự cố trên các tuyến AAE-1, AAG, APG và IA.

Dự kiến tuyến đầu tiên được khắc phục sự cố là APG, sớm nhất là vào 27/3. AAG dự kiến sẽ được sửa xong vào ngày 4/4.

Cục Viễn thông cho biết để khắc phục tình trạng kết nối Internet bị ảnh hưởng nghiêm trọng mỗi khi xảy ra sự cố đồng thời trên các tuyến cáp, Việt Nam sẽ phát triển thêm ít nhất 4 tuyến cáp quang biển nữa đến năm 2025. Trong đó, 2 tuyến SJC2 và ADC dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay.