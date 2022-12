Tuyển Argentina nhận thưởng kỷ lục 42 triệu USD

Số tiền thưởng này được cho là nhiều hơn số tiền mọi nhà vô địch World Cup nhận được trước đó, theo USA Today.

Các cầu thủ được cho là sẽ nhận được một phần lớn từ khoản tiền thưởng. Số tiền thưởng được phân chia như thế nào sẽ tùy thuộc vào liên đoàn bóng đá.

Số tiền thưởng cho Argentina tăng 4 triệu USD so với khi Pháp vô địch World Cup 2018, với 38 triệu USD .

Theo Athletic, FIFA bắt đầu công khai tiền thưởng World Cup từ năm 1982, kể từ khi Italy được thưởng 2,2 triệu USD cho chức vô địch World Cup 1982. Số tiền thưởng cho nhà các vô địch đã tăng lên kể từ đó.

Ngoài đội vô địch, những đội khác cũng sẽ nhận được tiền thưởng tùy theo thành tích của họ, cộng thêm 1,5 triệu USD chi phí chuẩn bị cho giải đấu.

Dù thua trong trận chung kết, Pháp nhận được 30 triệu USD . Vị trí thứ ba là Croatia với 27 triệu USD , và vị trí thứ tư là Morocco với 25 triệu USD .

Mọi đội tham gia World Cup đều nhận được tiền thưởng. Tổng cộng, FIFA sẽ trao 440 triệu USD cho các đội tham gia giải đấu năm nay.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019.