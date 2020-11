Tuyên án cha dượng và mẹ đẻ làm chết bé gái 3 tuổi

Trong bản luận tội, VKSND TP Hà Nội đề nghị tòa sơ thẩm tuyên tử hình Nguyễn Minh Tuấn, phạt tù chung thân Nguyễn Thị Lan Anh.

Chiều 19/11, TAND Hà Nội đưa ra phán quyết về vụ bé gái 3 tuổi bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành dẫn đến tử vong.

Cả 2 bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi, mẹ nạn nhân N.N.M.) cùng bị truy tố về tội Giết người, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại tòa, Tuấn thừa nhận đã sử dụng ma túy và đánh con gái riêng của vợ nhằm dạy dỗ cháu bé. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng bé gái tử vong không phải do bị đánh đập.

Nguyễn Thị Lan Anh cũng thừa nhận đã cùng chồng sử dụng ma túy và phủ nhận việc đánh đập con gái như cáo trạng nêu. Nữ bị cáo khai "chỉ giật tay con gái một lần, không hành hạ".

Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh bật khóc trước khi tòa tuyên án. Ảnh: H.N.

Trong phần luận tội chiều 18/11, đại diện VKSND Hà Nội đề nghị tòa tuyên bị cáo Nguyễn Minh Tuấn tổng mức án tử hình. Còn Nguyễn Thị Lan Anh bị đề nghị chung thân.

Theo kiểm sát viên, 2 bị cáo đều phản cung tại tòa nhưng VKS có đủ cơ sở quy kết Tuấn và Lan Anh đã hành hạ cháu M. trong các ngày 29-30/3. Trong đó, Tuấn dùng cán chổi đánh M., còn Lan Anh lấy kim khâu quần áo đâm vào bắp tay, đùi con gái.

Nhận định vụ án mạng xảy ra có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, công tố viên cho rằng nguyên nhân 2 bị cáo gây án xuất phát từ lối sống buông thả của vợ chồng Tuấn.

Bị cáo Nguyễn Minh Tuấn bị VKSND đề nghị tử hình. Ảnh: Hải Nam.

Đại diện VKS đánh giá bị cáo Tuấn nêu nhiều lý do, biện minh cháu M. chết vì bị cảm. Tuy nhiên, các kết quả pháp y cho thấy nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, là hệ quả của hành vi bạo hành do 2 bị cáo gây ra.

Trong vụ án, cơ quan công tố nhận định Tuấn là chủ mưu, Lan Anh đồng phạm tích cực. Hai bị cáo còn phải chịu thêm tình tiết tăng nặng là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi.

Là đại diện của bị hại, bà Vũ Thị Dự (bà ngoại cháu M.) không yêu cầu vợ chồng Tuấn bồi thường dân sự. Người phụ nữ đề nghị tòa xử nghiêm bị cáo Tuấn và xem xét giảm nhẹ cho Lan Anh.