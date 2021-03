Tướng Tô Lâm: Giá ma túy ở TP.HCM lên cao, nguy cơ tội phạm tăng

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết ngành công an đã ngăn chặn được việc mua bán ma túy từ nước ngoài, dấu hiệu là giá ma túy ở TP.HCM hiện tăng cao cho thấy khan hiếm nguồn cung.

Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ sáng 2/3, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cảnh báo nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm tại TP.HCM khi có hiện tượng khan hiếm nguồn cung ma túy.

Theo đại tướng Tô Lâm, dù tình hình an ninh trật tự trong tháng 2 rất phức tạp, ngành công an vẫn đảm bảo an ninh để người dân đón Tết. Bộ trưởng Công an nhấn mạnh thành tích rất lớn của ngành công an là tỷ lệ tội phạm giảm 9,43% so với cùng kỳ.

Thách thức lớn của công an

Đáng chú ý, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết giá ma túy tại TP.HCM hiện nay đang lên cao, thậm chí có vùng xuất hiện tình trạng khan hiếm ma túy. Đại tướng nhận định đây là dấu hiệu cho thấy bước đầu ngăn chặn được nguồn cung từ nước ngoài. Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ mới xuất hiện tại TP.HCM và các tỉnh phía nam.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Hoàng Hà.

"Lực lượng chức năng thu mỗi ngày cả tấn ma túy các loại thì cũng góp phần giảm nguồn cung trong nước. Đây là tín hiệu tốt trong đấu tranh. Tất cả nhóm tội phạm giảm so với kỳ trước, tạo không khí phấn khởi chung", đại tướng nói.

Dù nhận định việc kiểm soát tội phạm ma túy bước đầu có hiệu quả, Bộ trưởng Công an cho rằng giá ma túy tăng dẫn đến các loại tội phạm khác sẽ tăng và diễn biến phức tạp hơn. Ví dụ như tăng trộm cắp, cướp, ngáo đá, thậm chí giết người, vì giá ma túy tăng cao nên các đối tượng tìm cách kiếm tiền nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu mua ma túy.

Bên cạnh đó, giá ma túy cao có nguy cơ kích thích các đối tượng buôn bán, vận chuyển từ nước ngoài để kiếm nhiều tiền hơn. Tướng Tô Lâm nhìn nhận đây cũng là thách thức lớn của ngành công an.

TP.HCM thu ngân sách gấp đôi dự toán

Cũng tại phiên họp, Phó chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM 2 tháng đầu năm.

Theo ông Hoan, TP.HCM đã chi 1.025 tỷ đồng để chăm lo Tết Tân Sửu cho người dân. Do dịch diễn ra bất ngờ, số lượng người lao động, sinh viên ở lại đông hơn. TP đã dự báo sớm và vận động 239 tỷ đồng xã hội hóa để chăm lo Tết cho nhân dân, cao hơn cùng kỳ năm trước 38 tỷ đồng .

Ông Hoan cũng cho biết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng khả quan hơn so với cùng kỳ.

Cụ thể, tổng hàng hóa bán lẻ có doanh thu dịch vụ tăng 4,7%; thương mại bán lẻ hàng hóa tăng 11%; kim ngạch xuất khẩu đạt 8 tỷ USD , tăng 25%, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm đạt 10,9 tỷ, tăng 53,1%.

Toàn cảnh buổi họp của TP.HCM với Thường trực Chính phủ. Ảnh: HMC.

Theo ông Hoan, có 3 mặt hàng làm tăng kim ngạch nhập khẩu là phân bón tăng 54%, chất dẻo nguyên liệu tăng 51,8%, phụ tùng ôtô tăng 51%. Như vậy, nhập khẩu chủ yếu là phục vụ cho sản xuất trong nước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6%, cùng kỳ chỉ tăng 2%, có hơn 3.800 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 3%. Đồng thời, 700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 14,5%.

Tuy nhiên, ngành dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong 2 tháng, đặc biệt tháng 2, không có lượt khách quốc tế nào đến TP.HCM. Ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm 14%, du lịch lữ hành giảm sâu, khoảng 70%.

Về thu chi ngân sách tại TP.HCM có dấu hiệu khả quan và tích cực. Bình quân mỗi ngày, chỉ tiêu Trung ương giao TP.HCM là thu 1.500 tỷ. Hai tháng đầu năm, TP đã thu 2.900 tỷ/ngày, gần gấp đôi mức thu bình quân.

Trong 2 tháng, thành phố thu 74.500 tỷ, đạt 20,5% dự toán, tăng 10,5% cùng kỳ. So với đà tăng 10%/tháng, Phó chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan nhận định thành phố có khả năng đạt chỉ tiêu Trung ương giao.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Hoan cho biết thành phố sẽ triển khai chỉ đạo của Chính phủ, thực hiện xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư.

Với dịch Covid-19, thành phố thực hiện nghiêm tinh thần không chủ quan nhưng không hoang mang, triển khai biện pháp linh hoạt, làm chủ tình hình. Bên cạnh đó, thành phố sẽ bàn bạc các phương án để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn, kêu gọi thu hút đầu tư, giúp ổn định kinh tế thành phố.