Tướng Mỹ không xác nhận thời điểm rút quân khỏi Afghanistan

Vị tướng hàng đầu của nước Mỹ ngày 11/10 từ chối xác nhận các thông báo đột ngột của Tổng thống Donald Trump và cố vấn về việc rút quân ra khỏi Afghanistan.

Trong cuộc phỏng vấn với NPR, tướng Mark A. Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, nói thỏa thuận đạt được với các quan chức Afghanistan và Taliban về việc rời khỏi Afghanistan "dựa trên các điều kiện". Ông cũng nói Mỹ sẽ "có trách nhiệm" kết thúc chiến tranh.

Bình luận này được đưa ra sau khi Nhà Trắng có các tuyên bố khác nhau về số quân đóng ở Afghanistan trong những ngày gần đây.

Trước đó, vào ngày 7/10, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert C. O’Brien nói với khán giả ở Las Vegas rằng Mỹ sẽ giảm số binh sĩ ở Afghanistan xuống còn 2.500 người vào đầu năm tới. Điều này đã khiến Bộ Quốc phòng nhíu mày. Các quan chức của bộ cho biết họ vẫn đang làm theo lệnh giảm quân số xuống còn 4.500, New York Times đưa tin.

Tướng Mark A. Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Ảnh: New York Times.

Tuy nhiên, chính tổng thống đã làm tăng thêm hỗn loạn vài giờ sau đó khi đưa ra mốc thời gian đưa tất cả binh sĩ về nước sớm nhất là vào Giáng sinh.

“Chúng ta nên đưa những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm phục vụ ở Afghanistan về nhà vào Giáng sinh!”, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter.

Các quan chức Bộ Quốc phòng đã bị bất ngờ. Trong cuộc phỏng vấn tướng Milley dường như bày tỏ sự thất vọng với tiến độ rút quân được đẩy nhanh và các thông điệp mâu thuẫn.

Tướng Milley đã biết trước rằng ông sẽ được hỏi về bình luận của tổng thống và ông O’Brien, một quan chức cấp cao cho biết. Trong cuộc phỏng vấn, ông Milley đã tránh xác nhận thời gian cụ thể cho việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, ông cũng diễn đạt theo cách không mâu thuẫn trực tiếp với ông Trump.

“Tôi nghĩ Robert O’Brien hoặc bất kỳ ai khác có thể suy đoán mốc thời gian họ thấy phù hợp”, ông Milley nói. “Tôi sẽ tham gia vào việc phân tích tình hình chặt chẽ dựa trên các điều kiện và kế hoạch mà tôi biết, cũng như các cuộc trò chuyện của tôi với tổng thống”.

Trong cuộc phỏng vấn của NPR, khi nói về thỏa thuận với các quan chức Afghanistan và Taliban, tướng Milley cho biết quân đội Mỹ sẽ rút lui khi điều kiện và tình hình thực tế cho phép quân đội làm như vậy mà không gây nguy hiểm cho sứ mệnh.

“Tổng thống quyết định rút quân có điều kiện”, tướng Milley nói. “Vì vậy, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tất cả điều kiện đó. Quân đội đưa ra lời khuyên tốt nhất về những điều kiện đó để tổng thống có quyết định sáng suốt, có cân nhắc và trách nhiệm".

Ông Trump thường xuyên lên Twitter để thông báo các chính sách và gây ngạc nhiên cho những người tham gia xây dựng hoặc thực hiện chính sách đó. Năm 2018, tổng thống nói về việc rút quân khỏi Syria mà không thông báo trước cho Lầu Năm Góc, một trong những động thái khiến Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis từ chức.

Lầu Năm Góc là một nơi tuân theo kỷ luật. Ngày 12/10, các quan chức Bộ Quốc phòng lưu ý - một lần nữa - rằng quân đội không thực sự đáp ứng các mệnh lệnh được đưa ra trên Twitter.

Tướng Milley, cùng với tất cả Tham mưu trưởng Liên quân, đã phải cách ly tại nhà sau khi bùng phát cụm dịch tại Nhà Trắng hai tuần trước.