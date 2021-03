Tương lai Vũ trụ Mở rộng DC hậu ‘Liên minh Công lý’ của Zack Snyder

“Zack Snyder’s Justice League” mang đến cho khán giả phiên bản trung thành với tầm nhìn của nhà làm phim. Nhưng đó không phải điều Warner Bros. theo đuổi.

Ngày 18/3, Zack Snyder’s Justice League, phiên bản Liên minh Công lý dài bốn tiếng của đạo diễn Zack Snyder, chính thức ra mắt. Bộ phim đã phục hồi nguyên vẹn tầm nhìn của Snyder về lần hội quân đầu tiên của nhóm siêu anh hùng Liên minh Công lý trên màn ảnh rộng.

Đến 24/3, Samba TV công bố thống kê lượt người xem Zack Snyder’s Justice League sau một tuần bộ phim lên sóng. Số liệu chỉ ra đã có 1,8 triệu hộ gia đình Mỹ theo dõi tác phẩm thông qua ứng dụng HBO Max trên SmartTV.

Năm 2021, Liên minh Công lý của DCEU một lần nữa trở lại màn ảnh.

Tuy nhiên, số người xem chính xác được nhận định lớn hơn mốc 1,8 triệu rất nhiều. Bởi dữ liệu của Samba TV chỉ thống kê các tài khoản theo dõi bộ phim trên Smart TV, thông qua ứng dụng HBO Max - tức giới hạn trong lãnh thổ nước Mỹ.

Trên mặt báo cũng như các diễn đàn dành cho người hâm mộ, Zack Snyder’s Justice League nhận nhiều lời ngợi khen, dù tác phẩm vẫn cho thấy những điểm yếu cố hữu trong cách làm phim của Zack Snyder.

Cả Warner Bros. và Zack Snyder đều phủ nhận tiếp tục Snyderverse

Ngày 22/3, Giám đốc điều hành Warner Bros. Ann Sarnoff đã trả lời phỏng vấn Variety xoay quanh tương lai của vũ trụ siêu anh hùng. Vị CEO xác nhận hãng sẽ không tiếp tục phát triển Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) theo tầm nhìn của Zack Snyder (Snyderverse) sau khi Zack Snyder’s Justice League được phát hành trên HBO Max.

Bà Ann Sarnoff xác nhận Warner Bros. không theo đuổi Snyderverse.

Khi được hỏi suy nghĩ về phong trào do người hâm mộ phát động trên Twitter, sử dụng hashtag #ReleasetheSnyderverse kêu gọi Warner Bros. tiếp tục tầm nhìn của Zack Snyder - tới nay đã được chia sẻ hơn 1,5 triệu lần, bà Sarnoff cho biết: “Tôi ngưỡng mộ tình cảm khán giả dành cho tác phẩm của Zack. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn sự cống hiến của anh cho DC và hạnh phúc vì Liên minh Công lý đã được đưa lên màn ảnh rộng.

Chúng tôi chưa từng nghĩ đến ý tưởng về Liên minh Công lý cho tới vài năm trước. Phim đã tạo nên bộ ba trọn vẹn của Zack. Chúng tôi hân hoan vì nó đã hoàn thành, nhưng cũng háo hức vô cùng với các kế hoạch đã được vạch ra cho tương lai”.

Tuyên bố trên không khiến những ai theo dõi câu chuyện giữa Zack Snyder và Warner Bros. thấy bất ngờ. Trả lời báo chí, cả hai phía đều khẳng định không có kế hoạch tiếp tục Snyderverse sau Zack Snyder’s Justice League. Bản thân Snyder cũng xác nhận những dự án tiếp theo trong sự nghiệp không dính dáng đến các siêu anh hùng.

Trong bài phỏng vấn ngày 21/3 với The New York Times, khi được hỏi sau 15 năm gắn bó với dòng phim chuyển thể từ truyện tranh, ông có thấy mình cần thời gian nghỉ ngơi hay không, Zack Snyder chia sẻ: “Tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó. Tôi đã tận hưởng khoảng thời gian ghi hình Army of the Dead. Đoàn phim hoàn toàn ủng hộ tôi. Đó là sự tái hòa nhập gây ngỡ ngàng và đầy cảm xúc.

Zack Snyder đã sẵn sàng với các dự án điện ảnh tiếp theo.

Tôi cũng đang lên kế hoạch thực hiện một bộ phim kinh phí siêu thấp nhan đề Horse Latitudes cùng bạn bè ở Nam Mỹ. Đây là bộ phim về hành trình ngược quá khứ của một người đàn ông, cũng như cách cái chết định hình cuộc sống. Bạn nghĩ tôi có muốn làm một bộ phim như vậy không? Tôi nghĩ là có”.

Bất chấp Zack Snyder’s Justice League đón nhận không ít lời khen ngợi và được cho là hoàn toàn vượt trội so với sản phẩm ra rạp năm 2017 của Joss Whedon, Warner Bros. đã triển khai kế hoạch về một DCEU hậu Justice League từ rất lâu về trước. Họ đã đi quá xa để có thể quay đầu, thậm chí không có ý định thực hiện việc đó.

Cái kết mở của Zack Snyder’s Justice League có thể khiến khán giả hụt hẫng, nhưng lại là đoạn kết huy hoàng cho cả Warner Bros. lẫn bản thân Zack Snyder.

Tương lai DCEU kết hợp chặt chẽ điện ảnh và truyền hình

Cũng trong bài phỏng vấn với Variety, CEO Ann Sarnoff chia sẻ Warner Bros. sẽ xây dựng DCEU trở thành vũ trụ có sự gắn kết vững chắc hơn, trên màn ảnh rộng nói riêng và hệ sinh thái các kênh truyền thông của Warner Bros. nói chung.

Bà cho biết đội ngũ lãnh đạo hãng phim tiến hành giao ban với trưởng các bộ phận sáng tạo hàng tuần để cập nhật tình hình, cũng như tìm ra hướng phát triển mới. Tất cả nhắm tới mục tiêu giúp DCEU thay da đổi thịt và thỏa mãn nhu cầu của người hâm mộ.

Nhân vật Peacemaker của John Cena sẽ xuất hiện trên cả màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ.

“Tháng 8/2020, tôi được bổ nhiệm làm người lãnh đạo hãng. Dưới quyền tôi là toàn bộ nhóm sáng tạo của Warner Bros. - không chỉ xưởng phim điện ảnh mà còn cả hãng truyền hình, trò chơi điện tử, HBO, HBO Max, hệ thống truyền hình Turner, Adult Swim và hệ thống truyền hình Kids and Family.

Chúng tôi coi những bộ phận này là một phần của kế hoạch xây dựng DCEU trong tương lai. Mối liên kết giữa các loại hình truyền thông sẽ mở rộng hơn, từ màn ảnh rộng tới màn ảnh nhỏ", bà tiết lộ.

Nữ CEO lấy ví dụ: "Bên cạnh phim điện ảnh The Suicide Squad, chúng tôi có series ngoại truyện về nhân vật Peacemaker, đang được James Gunn và John Cena dốc sức thực hiện cho HBO Max. Công việc của tôi là đảm bảo đội ngũ Warner Bros. có thể đáp ứng được nhu cầu của mọi khán giả”, bà Ann Sarnoff chia sẻ.

Theo ScreenRant, trong những năm qua, diện mạo DCEU đã có sự điều chỉnh đáng kể, đặc biệt từ sự kiện Justice League (2017). Ben Affleck đã bỏ vai Batman, nhường lại ghế đạo diễn phim riêng The Batman cho Matt Reeves.

Tương lai của Henry Cavill với nhân vật Superman cũng vô cùng mờ mịt, nhất là từ khi Warner Bros. công bố kế hoạch làm mới loạt phim về Siêu Nhân, với diễn viên chính là một người da màu hồi cuối tháng 2.

Warner Bros. đang dần tìm ra đáp án cho bài toán xây lại vũ trụ siêu anh hùng sau Zack Snyder’s Justice League, cũng như hợp thức hóa sự tồn tại cùng lúc của nhiều phiên bản Batman hay Superman.

Lối thoát được dự đoán sẽ đặt vào tay The Flash (Ezra Miller). Bộ phim riêng về siêu anh hùng tốc độ được kỳ vọng tái khởi động dòng thời gian của DCEU khi ra rạp vào năm 2022. Warner Bros. cũng có thể sử dụng mô hình đa vũ trụ để sửa chữa hoặc dàn xếp những mâu thuẫn về tình tiết mà họ đã bày ra.

Ngày 16/1, Warner Bros. công bố danh sách loạt phim mới thuộc DCEU sẽ phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max. Ngoài The Suicide Squad là tựa phim điện ảnh được phát hành song song tại rạp và trực tuyến, số còn lại đều được thực hiện dưới định dạng series nhiều tập. Danh sách gồm DC Super Hero High, Aquaman: King of Atlantis, Strange Adventures, Peacemaker, DMZ, Green Lantern, một series về Batman mới, và Justice League Dark.

Justice League Dark là dự án nhiều bất ngờ của DCEU.

Bên cạnh việc làm đạo diễn cho Aquaman 2 trên màn ảnh rộng, James Wan cũng tham gia sản xuất series hoạt hình ba phần Aquaman: King of Atlantis. Bộ phim, được giới thiệu sẽ nối tiếp Aquaman (2018) và dẫn nhập vào phần hậu truyện, xoay quanh những thử thách Arthur Curry (Jason Momoa) phải đương đầu khi đăng quang.

Sau thất bại của phim điện ảnh về Green Lantern có Ryan Reynolds thủ vai chính, Warner Bros. cùng HBO Max quyết phục thù bằng một series truyền hình xoay quanh Green Lantern Corp. Series dự kiến kéo dài 10 tập, với sự xuất hiện của các nhân vật Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz và Alan Scott từ truyện tranh.

Trong danh sách được HBO Max công bố, Justice League Dark do J.J. Abrams sản xuất được mong chờ hơn cả. Nhóm Justice League Dark quy tụ những nhân vật với sức mạnh chống lại các thế lực siêu nhiên. Họ gồm Constantine, Deadman và Swamp Thing. Đây là liên minh siêu anh hùng tiếp theo được thành lập trong DCEU sau Justice League, Suicide Squad và Birds of Prey.

Trên màn ảnh rộng, dàn siêu anh hùng DC đang xếp hàng chờ ngày tái xuất gồm Biệt đội Cảm tử trong The Suicide Squad, Aquaman và The Flash trong hai phần phim riêng ra mắt vào năm 2022, và Shazam trong Shazam! Fury of the Gods (2023).

Bên cạnh đó, năm 2022, khán giả cũng được làm quen với phiên bản Batman của Robert Pattinson trong The Batman. Phim riêng về nhân vật Black Adam của The Rock đã khởi quay, nhưng chưa ấn định ngày ra rạp.

Trên màn ảnh rộng, ít nhất tới hết năm 2022, khán giả sẽ không được chứng kiến thêm lần hội quân nào của các siêu anh hùng DC.