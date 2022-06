Tương lai u tối của siêu anh hùng tốc độ The Flash

Gần đây, nam diễn viên thủ vai người hùng siêu tốc The Flash liên tục vướng tranh cãi pháp lý. Trước đó, Ezra Miller được nhận định là viên ngọc thô chưa đến thời điểm tỏa sáng.

Ngày 28/3, Ezra Miller bị bắt lần đầu vì gây rối tại quán bar ở Hawaii. Không lâu sau đó, Miller vướng phải tội danh “tấn công mức độ hai” theo luật pháp tại địa phương. Mới đây, anh tiếp tục bị tố cáo vì hành vi dụ dỗ trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi sử dụng chất kích thích.

Các cáo buộc liên quan đến đạo đức của tài tử cũng khiến phần phim The Flash, do anh thủ vai chính, bị trì hoãn.

Nam diễn viên người Mỹ từng là gương mặt “hút khách” cho các thương hiệu phim Fanstastic Beasts, Justice League... Trước đây, anh được đánh giá là nghệ sĩ trẻ triển vọng với màn trình diễn xuất sắc trong Afterschool (2008). Người hâm mộ đặt kỳ vọng Miller như một diễn viên đầy tiềm năng, chờ ngày tỏa sáng.

Tài năng trẻ của Hollywood đang đối mặt với các vấn đề về pháp lý.

Viên ngọc thô chưa kịp mài giũa

Ezra Miller sinh ngày 30/9/1992 tại Wycoff, New Jersey. Cha của anh là Robert S. Miller, Phó giám đốc điều hành Hyperion Books. Mẹ là Marta Miller - một vũ công bộ môn đương đại. Anh bỏ học vào năm 16 tuổi để theo đuổi nghiệp diễn. Những phim đầu tiên Miller tham gia như After School, We Need to Talk About Kevin, The Perks of Being a Wallflower... đều nhận được hiệu ứng tích cực từ phía nhà phê bình lẫn khán giả, đánh dấu tiềm năng to lớn trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Trong The Perks of Being a Wallflower, vai Patrick của Miller được đánh giá rất cao trong khâu phát triển nhân vật. Dù phim là đất diễn màu mỡ cho các tên tuổi trẻ thỏa sức tỏa sáng, Ezra Miller vượt trội bạn diễn, thổi hồn vào một Patrick với diễn biến tâm lý đầy bất ổn.

Đáng chú ý, vai của Miller nhận nhiều lượt đánh giá tích cực nhất trong bộ ba nhân vật chính, bên cạnh Charlie (Logan Lerman) và Sam (Emma Watson).

Dù đóng cùng các tên tuổi lớn, Ezra Miller vẫn tỏa sáng theo cách riêng.

Năm 2016 đánh dấu sự khởi sắc trong nghiệp diễn của Ezra Miller, khi anh lần lượt được mời tham gia các dự án “chủ lực” của nhà Warner Bros. Dù là cậu bé nhút nhát Credence Dumbledore trong loạt Fanstastic Beasts, hay “cây hài lắm mồm” Flash thuộc vũ trụ điện ảnh DC, Miller dễ dàng chinh phục khán giả nhờ lối diễn tự tin cùng gương mặt cá tính.

Với nét đẹp phi giới tính, nam diễn viên người Mỹ thường xuyên thu hút sự chú ý bởi phong cách thời trang độc đáo. Đặc biệt, Ezra Miller nhiều lần trình diễn bộ cánh có phần kỳ quặc trong các sự kiện lớn. Năm 2020, anh góp mặt trong bộ sưu tập Xuân Hè của nhà mốt Yves Saint Laurent với thần thái dị biệt.

Ezra Miller góp mặt trong bộ sưu tập Xuân Hè của Yves Saint Laurent.

Ezra Miller như Icarus bay thẳng vào Mặt Trời

Trên các diễn đàn điện ảnh lớn, có khán giả bình luận sự thăng hạng của Miller giống thần thoại Hy Lạp, khi Icarus dùng cánh sáp bay về phía Mặt Trời. Vì kiêu ngạo, người hùng đã chịu cái kết bi thảm, khi đôi cánh của anh rụng rơi giữa tầng không.

Tài năng diễn xuất được đánh giá cao, thu hút sự chú ý của công chúng, song Ezra Miller lại vướng vào tội tàng trữ chất cấm vào năm 2011. Tuy nhiên, kết quả phiên tòa bác bỏ cáo buộc, nam diễn viên chỉ bị phạt vì hành vi gây rối mất trật tự. Vài năm sau, tên của tài tử Mỹ gắn liền với những cáo buộc hành hung, sử dụng chất kích thích.

Năm 2011, Ezra Miller vướng phải bê bối tàng trữ chất cấm.

Vài năm gần đây, Ezra Miller liên tục vướng phải nhiều scandal không đáng có với công chúng. Tháng 4/2020, một clip cho thấy Miller đã hành hung người hâm mộ tại Iceland. Đến đầu năm 2022, anh tung clip đe dọa bạo lực đến thành viên hội Ku Klux Klan. Video hiện đã bị xóa và không có lời giải thích nào từ phía Ezra Miller.

Trong vòng 30 ngày, Ezra Miller bị cảnh sát địa phương Hawaii tạm giam 2 lần vì tội danh gây rối trật tự và quấy rối phụ nữ. Song, nam diễn viên liên tục khẳng định mình là nạn nhân với cảnh sát.

Ngoài ra, vào 9/6, Miller lần nữa bị phụ huynh của Tokata Iron Eyes cáo buộc tội dụ dỗ trẻ vị thành niên. Cụ thể, vào năm 2016, anh tiếp cận Tokata Iron Eyes (12 tuổi) và có xúi dục trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên sử dụng chất kích thích. Đến năm 2021, Iron Eyes bỏ học, bỏ nhà để chuyển đến sống cùng Miller.

Trích đoạn tài tử hành hung nữ hâm mộ tại Iceland

Những vấn đề không đáng có của Ezra Miller buộc Warner Bros. dời lịch công chiếu của The Flash sang năm 2023. Điều này khiến phụ phí liên quan của phim ngày càng tăng, khi đây là lần thứ tư bộ phim hoãn chiếu. Ngoài ra, có tin đồn chính Ezra Miller nhiều lần gây khó dễ cho đoàn làm phim, khi muốn trực tiếp thay đổi kịch bản, khiến cho bộ phim bị hoãn chiếu trong lần thứ nhất.

Để giải quyết vấn đề trước mắt, Warner Bros. sa thải Ezra Miller, loại anh khỏi hai vai diễn Credence Dumbledore (Fantastic Beasts) và Barry Allen (The Flash).

Từ một nghệ sĩ trẻ đang lên, Ezra Miller thành kẻ tù tội, với tương lai u ám. Nam diễn viên cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đến những cá nhân đang mắc bệnh "ngôi sao" tại Hollywood.

Những năm gần đây, Warner Bros. gặp không ít khó khăn, khi loạt nghệ sĩ của hãng liên tục vướng phải các vấn đề pháp lý. Ngoài trường hợp của Ezra Miller, Warner Bros. từng loại Johnny Depp khỏi vai diễn chủ chốt trong Fantastic Beasts và Cướp biển vùng Caribbean, sau khi anh khởi kiện vợ cũ Amber Heard.