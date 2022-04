Tương lai nào cho Will Smith sau cú tát ở Oscar

Theo giới chuyên gia, scandal ở Oscar đã nhấn chìm giá trị của Will Smith. Dù tiếp tục làm việc ở Hollywood, sự nghiệp của anh cũng đã bị vấy bẩn vĩnh viễn.

"Cú tát của Will Smith không gây ra sát thương nhẹ như kiểu một viên đạn sượt qua ngón chân trái. Ý tôi là, vết thương quá gần trái tim, nó cực kỳ đau đớn và nghiêm trọng", Michael Levine - nhà báo kỳ cựu của Hollywood - phát biểu trên CBC.

Ở góc nhìn truyền thông, việc nam chính King Richard tát Chris Rock không chỉ tệ, hay thực sự tệ mà là "thực sự rất tệ", người có thâm niên làm việc với Michael Jackson, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, nhạc sĩ David Bowie... nhận định.

Theo thông tin mới nhất của Daily Star, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS) họp khẩn để đưa ra quyết định cuối cùng về Will Smith. Nam diễn viên như "ngồi trên đống lửa" và lo sợ sự nghiệp sụp đổ hoàn toàn sau cú tát.

"Anh ấy không thể làm gì khác ngoài việc ngồi lại, chấp nhận hình phạt và cố gắng chuộc lỗi bằng mọi cách có thể", nguồn tin Us Weekly tiết lộ tình hình.

Loạt dự án bị tạm dừng

Theo Hollywood Reporter, Netflix thông báo tạm dừng làm phim Fast and Loose. Đây là dự án hãng tâm đắc, nội dung kể về tên tội phạm bị mất trí nhớ sau khi bị tấn công. Vai chính do Will Smith đảm nhận.

Will Smith đã nhận được 40 trang kịch bản cho Bad Boys 4 trước lễ trao giải Oscar. Và giờ, quá trình sản xuất tác phẩm đã bị tạm hoãn, lùi lịch ghi hình.

Ở địa hạt truyền hình, Emancipation có sự tham gia của Smith đang trong quá trình hậu kỳ và được coi như ứng cử viên giải thưởng tiềm năng cho năm tới. Smith vào vai nô lệ bỏ trốn ở Louisiana, người gia nhập Quân đội Liên minh. Phim dự kiến ​​ra mắt năm nay. Nhưng với tình hình hiện tại, hiệu ứng phim chắc chắn không đạt kỳ vọng của nhà sản xuất.

Will Smith sẽ khó đứng cùng Chris Rock như thế này sau cú tát chấn động. Ảnh: CNN.

"Will Smith, người đàn ông từng được xem là phiên bản 'Tom Hanks điềm tĩnh', lại có thể tạo ra khoảnh khắc 'Kanye West' ở lễ trao giải Oscar, đã khiến giới chuyên môn đặt ra loạt câu hỏi và nhận định về sự nghiệp của anh. Will sẽ còn bị mổ xẻ như một con ếch trong dự án khoa học nào đó vào những tuần tiếp theo", Howard Bragman - chuyên gia quan hệ công chúng, nhà văn và giảng viên người Mỹ - lập luận trên Rolling Stone.

Trong podcast với The Ankler, bản tin về ngành công nghiệp Hollywood, Bragman nói thêm rằng sự nghiệp của Smith giờ đây chỉ có thể được định nghĩa là "trước khoảnh khắc này" và "sau khoảnh khắc này."

"Bê bối thực sự đã thay đổi mọi thứ về Will", Bragman tiếc nuối thay người trong cuộc.

Jeff Bock - nhà phân tích truyền thông cao cấp của Ex Exhibitionor Relations - đồng tình quan điểm rằng Smith đang phải "nghỉ giữa hiệp" để tìm đường trở lại Hollywood.

Wil Smith đi vào vết xe đổ của Tom Cruise và Mel Gibson

Theo CBC, scandal của Will Smith làm gợi nhớ đến trường hợp của Tom Cruise và Mel Gibson. Hai ngôi sao này đã có những hành động gây tranh cãi khiến sự nghiệp bị lao dốc.

Năm 2006, khi bị bắt vì lái xe quá tốc độ trong tình trạng say xỉn, "già gân" Mel Gibson đã lè nhè với cảnh sát tuần tra: “Bọn Do Thái phải chịu trách nhiệm về mọi cuộc chiến tranh trên thế giới. Anh có phải là người Do Thái không?”.

Sau phát ngôn xúc phạm người Do Thái, sự nghiệp của ngôi sao Brave Heart bị đe dọa. Hãng phim Ari Emanuel kêu gọi các đồng nghiệp tẩy chay nam diễn viên. Hàng loạt đơn vị quay lưng với Gibson, ông rơi vào khốn đốn.

Mel Gibson phát đi hai thông điệp xin lỗi trong lúc phải điều trị chứng nghiện rượu. Ông viết: “Tôi đang khẩn cầu cộng đồng người Do Thái, người mà cá nhân tôi đã xúc phạm, hãy giúp tôi hồi phục. Tôi biết nhiều người trong số các bạn không chấp nhất và có thể thông cảm với tôi. Tôi cầu xin đừng để cánh cửa đóng sầm lại”.

Tên tuổi Mel Gibson (trái) và Tom Cruise bị vấy bẩn sau hành động gây tranh cãi. Ảnh: Extra TV.

Cũng trong năm 2006, Paramount Pictures chấm dứt quan hệ hợp tác kéo dài 14 năm với Tom Cruise bởi hàng loạt hành động gây sốc của sao Mission: Impossible. Cruise bị chỉ trích dữ dội khi chửi nữ đồng nghiệp Brooke Shields là "đồ thần kinh" chỉ vì cô dùng tân dược để chữa trầm cảm.

Yahoo dẫn bình luận của độc giả cho rằng Cruise đánh mất hình ảnh lịch lãm và uy tín để trở thành một kẻ ngố khi nhảy chồm chồm trên ghế sofa trong show truyền hình của Oprah Winfrey.

Tom Cruise đã ngồi lại với Matt Lauer để giải quyết toàn bộ bê bối đã qua.

Jeff Bock - nhà phân tích truyền thông cao cấp của Ex Exhibitionor Relations - nhận định trường hợp của Will Smith còn nặng nề hơn, và do đó, hậu quả cũng đáng sợ hơn. Bock khuyên Smith nên lập kế hoạch xoa dịu dư luận như hai đàn anh.

"Đội ngũ PR của Will Smith cần xây dựng lại thương hiệu cho nam diễn viên. Điều đó chắc chắn phải diễn ra trong vài tháng tới", vị chuyên gia nhận định.

Một nhà sản xuất (giấu tên) nói trên The Wrap: "Tôi không biết sự cố vừa rồi sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp của Will trong tương lai. Nhưng Tom Cruise hay Mel Gibson từng đối mặt với những hậu quả khủng khiếp bởi hành động sai lầm của họ. Will Smith sẽ bị thế chân bởi các tên tuổi khác như Dwayne Johnson, Kevin Hart, Tom Holland".

Tương lai Will Smith

Thực tế, Will Smith được Hollywood cưng chiều vì là tên tuổi bảo chứng cho thành công phòng vé. Gia tài phim ảnh đồ sộ của anh có Men in Black 3, Bad Boys For Life, hoặc các tựa phim thương mại Aladdin, Suicide Squad... đều sở hữu doanh thu ấn tượng.

Từ sau cú tát thẳng mặt của Smith dành cho Chris Rock, viễn cảnh huy hoàng ấy được tin là không còn tồn tại nữa.

CBC cho hay không chỉ sự nghiệp đóng phim, công ty Westbrook Inc. của Smith cũng chịu ảnh hưởng. Trước mắt, việc tuyển diễn viên cho các dự án mới của hãng phim có Smith rót vốn buộc phải dừng lại.

Scott Mendelson - nhà phân tích doanh thu của Forbes - nói scandal đã nhấn chìm giá trị của Will Smith trong các tựa phim không nhượng quyền thương mại. "Will Smith làm sụp đổ hình tượng được trau chuốt cẩn thận về ngôi sao điện ảnh dễ gần, vô hại và nhiệt tình suốt 30 năm", Mendelson nói.

Mendelson nhấn mạnh sức hút phòng vé của Smith đã và đang giảm mạnh, đồng thời đặt dấu chấm hỏi về sự xuất hiện của nam diễn viên trong các mùa giải thưởng tới.

Will Smith rơi nước mắt trên sân khấu lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Ảnh: Katiecouric.

Để so sánh với Gibson và Cruise, Mendelson cho rằng mặc dù hai ngôi sao Hollywood tiếp tục làm việc, sự nghiệp của họ đã vĩnh viễn bị vấy bẩn. Gibson hầu như bị rớt hạng trên đường đua phim ảnh. Trong khi đó, Cruise chỉ có khả năng chi trả cho các phần tiếp theo của Mission: Impossible.

"Will Smith có thể trở lại đóng phim, sản xuất dự án kinh phí lớn, nhưng chắc chắn không còn một tác phẩm nào được đón nhận nồng nhiệt như King Richard", Mendelson kết luận.