Tương lai hàng chục tỷ USD của điện ảnh trong năm 2022

Giới chuyên gia nhận định vào năm sau, điện ảnh sẽ khởi sắc với loạt bom tấn mới. Khán giả, nhất là người lớn tuổi, sẽ không còn ngại đến rạp xem phim.

Rút kinh nghiệm sau hai năm hỗn loạn vì dịch Covid-19, người trong ngành đang tỏ ra lạc quan về tương lai điện ảnh.

"Chúng tôi vẫn theo dõi diễn biến của biến chủng mới. Nhìn chung, điều đó có hoặc không ảnh hưởng đến công suất rạp chiếu năm sau. Nhiều bom tấn sắp ra mắt và thị trường sôi động trở lại khiến chúng tôi rất hứng khởi. Chúng tôi tự tin về phương án đề ra cho 2022", Jim Orr - đại diện đơn vị phân phối rạp chiếu tại Mỹ của Universal - chia sẻ trên Insider.

Công ty dữ liệu Comscore dự đoán doanh thu phòng vé Bắc Mỹ vào cuối năm khoảng 4,4 tỷ USD , gần gấp đôi 2020 nhưng giảm 61% so với 2019. Nhìn rộng hơn, đến cuối năm, doanh thu phòng vé toàn cầu ước tính 20 tỷ USD , tăng cao so với 12 tỷ USD của năm ngoái nhưng vẫn quá chênh lệch với con số 42,5 tỷ USD của 2019.

Paul Dergarabedian, chuyên gia truyền thông của Comscore, nhận định: "Tuy tăng trưởng không nhiều, nửa năm qua vẫn được coi là thắng lợi của ngành điện ảnh trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng. Chúng ta nên lạc quan về chặng đường phía trước".

Trước tình hình hiện tại, chuyên gia đầu ngành đặt câu hỏi làm thế nào và khi nào rạp sẽ phục hồi hoàn toàn, và liệu điện ảnh có thể đạt doanh thu như 2018 hay 2019.

Cuộc cạnh tranh của rạp chiếu và OTT

Các hãng phim xem nền tảng chiếu OTT như sự thay thế hoặc bổ sung cho hình thức chiếu rạp truyền thống. Điển hình là ông lớn Warner Bros. đã phát hành đồng thời tất cả phim ngoài rạp và trên HBO Max trong năm 2021.

Tới năm sau, chuyên gia của Insider nhận định hãng phim vẫn tiếp tục phát triển OTT, nhưng sẽ chiếu phim trên dịch vụ trực tuyến sớm hơn thông thường. Đồng thời, hãng rút ngắn thời gian chiếu độc quyền tại rạp truyền thống.

75 đến 90 ngày được xem là thời gian tồn tại lý tưởng của một bộ phim ngoài rạp. Nhưng hiện tại, 45 ngày, tức 1,5 tháng, đang nổi lên như tiêu chuẩn mới đầy tiềm năng của địa hạt phim rạp.

"Có vẻ các hãng đều tuân theo chuẩn 45 ngày dù hướng đi này không chắc chắn và không thể áp dụng cho mọi tựa phim. Tôi không biết liệu chúng ta có nên quay lại với mô hình chiếu độc quyền ở rạp như năm 2019 hay không", Jim Orr phát biểu.

Scarlett Johansson trong một cảnh phim Black Widow. Ảnh: Marvel.

Năm qua, vấn đề chiếu song song phim ngoài rạp và trên mô hình trực tuyến được Hiệp hội các chủ rạp chiếu phim quốc gia (NATO) đem ra bàn luận, nhất là sau vụ bom tấn Black Widow được phát hành trên cả Disney+. Tổ chức này cho rằng bước đi của Disney là "kết quả không mong muốn giữa thời dịch".

Lợi nhuận Black Widow bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi Disney chiếu tác phẩm cùng lúc trên nền tảng trực tuyến, theo NATO. Ngay cả Scarlett Johansson - nữ chính của phim - ban đầu cũng nổi giận với quyết định của Nhà Chuột.

Insider tin rằng trường hợp giống Black Widow sẽ không biến mất trong năm mới, có khi còn được tập trung phát triển hơn. Lấy ví dụ Universal sẽ phát hành tác phẩm hài lãng mạn Marry Me tại các rạp và trên Peacock vào tháng 2/2022.

Nhưng nếu phân tích sâu hơn, nền tảng trực tuyến bùng nổ sẽ khiến hy vọng của việc chiếu phim độc quyền tại rạp bị thu hẹp. MGM, Universal cho biết không phải phim nào cũng phù hợp chiếu rạp. Và với việc Amazon chờ mua lại xưởng phim MGM sẽ tạo thành thế lực mới cạnh tranh trực tiếp với Apple và Netflix, điều này khiến cơ hội ra rạp của một số phim trở nên càng mong manh hơn.

Khán giả lớn tuổi quay lại rạp

Năm 2021, danh sách phim có kinh phí đầu tư trung bình, nội dung dành cho đối tượng khán giả lớn tuổi, chịu áp lực phòng vé trước thành công của Spider-Man: No Way Home, Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring - hai trong số các bom tấn ăn khách hướng đến lớp khán giả trẻ.

CNN đưa tin Spider-Man: No Way Home đang trên đà trở thành phim đầu tiên và duy nhất phát hành trong năm 2021 đạt doanh thu 1 tỷ USD . Trong khi đó, West Side Story - bản làm lại trị giá 100 triệu USD của Steven Spielberg chỉ gom về 19 triệu USD kể từ ngày khởi chiếu hồi đầu tháng.

Doanh thu phòng vé của Spider-Man: No Way Home bỏ xa các tác phẩm khác trong năm qua. Ảnh: VTimes.

Khán giả lớn tuổi ngại tới rạp xem phim khiến doanh thu các tác phẩm dành cho người lớn tuổi như West Side Story kém xa với kỳ vọng. Song, chuyên gia khẳng định tình hình sẽ thay đổi đáng kể vào năm sau.

Giám đốc điều hành Cinemark, ông Mark Zoradi, phát biểu: "Khán giả 50 tuổi trở lên sắp sửa trở lại. Họ cảm thấy yên tâm và thoải mái vì đã được tiêm vaccine đầy đủ hoặc từng là F0 khỏi bệnh. Tôi nghĩ điều này trước sau gì cũng xảy ra, vì sắp tới có những phim sẽ thu hút họ".

Người lớn cũng như lớp trẻ, cũng cần thỏa mãn những cảm giác mà họ không có được khi xem phim tại gia như ghế ngả, chọn lựa đồ ăn và thức uống cao cấp. Kết quả khảo sát trên Insider cho thấy đa số khán giả muốn được phục vụ bữa tối và đồ uống suốt thời gian xem phim ở chuỗi rạp Alamo Drafthouse Cinema.

"Khách quan mà nói, chúng ta khó nhìn thấy cảnh tượng khán giả lớn tuổi ồ ạt đến rạp. Chuyện gì cũng cần có quá trình và thời gian. Tôi nghĩ cách kể chuyện ngày càng hấp dẫn của các bộ phim sẽ thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn", ông Jim Orr nói.

Trong khi đó, CEO Richard Gelfond của Imax nói rằng phim kinh phí thấp sẽ được ưu tiên cho nền tảng online trong khi loạt bom tấn sẽ có vị trí ở rạp, nhằm thúc đẩy mọi người đến rạp. Ông cho biết: "Danh sách dài các bom tấn đang xếp hàng chờ sắp lịch thích hợp để bùng nổ tại rạp'".