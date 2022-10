Thư xin việc (cover letter) trong giai đoạn hiện tại không còn được đánh giá cao và có thể sớm biến mất trong tương lai, theo CNBC Make It.

Theo CNBC Make It, thư xin việc không còn được đánh giá cao trong hiện tại và tương lai. Ảnh: Picasa.

Theo số liệu từ một cuộc thăm dò gần đây của Glassdoor trên hơn 13.000 người lao động, 58% trong số họ cho rằng thư xin việc là thừa thãi. Và cũng chỉ 10% người cho rằng thư xin việc thực sự cần thiết khi đi xin việc.

Theo Tyler Murphy, chuyên gia hướng nghiệp của Glassdoor, CV thường được các nhà tuyển dụng ưa chuộng hơn hồ sơ xin việc (resumes) do nó thể hiện con người ứng viên nhiều hơn hồ sơ xin việc.

"Thư xin việc là phần mở rộng trong sơ yếu lý lịch của ứng viên. Tại đây, ứng viên có thể giải thích lý do nộp đơn vào vị trí đang ứng tuyển, tại sao quan tâm đến công ty và các lý do liên quan đến việc nộp đơn", ông nói với CNBC Make It.

Theo ông, gửi thư xin việc kèm CV là cách tốt để ứng viên gây ấn tượng với nhà tuyển dụng cũng như nói rõ hơn về kinh nghiệm công việc của mình. Điều này giúp họ tăng thêm cơ hội qua vòng hồ sơ và có một cuộc phỏng vấn.

CNBC Make It đã thảo luận với ông Murphy về tương lai của thư xin việc trong giai đoạn sắp tới cũng như cách viết một bức thư xin việc nếu nhà tuyển dụng yêu cầu.

Tương lai của thư xin việc

Theo Glassdoor, các nhà tuyển dụng chia thành 2 phe đối lập trong quan điểm về thư xin việc. Một số nói rằng họ sẽ dành thời gian để đọc chúng trong khi số khác nói rằng họ ghét thư xin việc.

Nhà tuyển dụng chia phe khi nói về thư xin việc. Ảnh: CNBC.

Mặc dù các nhà tuyển dụng có khả năng sẽ đọc thư xin việc của các ứng viên nộp đơn vào các vị trí đặc biệt, phần lớn trong số họ vẫn đánh giá thư xin việc trong giai đoạn hiện nay đã lỗi thời.

"Tương lai của thư xin việc có vẻ hơi tối. Số lượng công ty yêu cầu thư xin việc cũng giảm nhiều", Murphy vẫn hy vọng các nhà tuyển dụng để ứng viên tùy ý quyết định gửi thư xin việc.

Có hơn không

Không còn nhiều công ty yêu cầu, các tin tuyển dụng cũng cho biết ứng viên có thể tùy ý nộp thư xin việc. Ông Murphy cho rằng đây là một bước phụ tốn thời gian nhưng đáng để thử.

"Khi quyết định gửi thư xin việc, ứng viên nên cân nhắc ưu và nhược điểm. Viết thư xin việc có thể là bước không cần thiết làm mất thời gian ứng tuyển vào một công việc khác, nhưng nó có thể giúp bạn nổi bật hơn so với những ứng viên khác", Murphy nói.

Do vậy, kể cả khi 58% người lao động chuyên nghiệp cho rằng thư xin việc là không cần thiết khi nộp đơn, bạn vẫn có thể được cộng điểm trong mắt nhà tuyển dụng nếu gửi cho họ một lá thư.

Một bức thư xin việc hoàn hảo

Theo ông Tyler Murphy, ứng viên cần lưu ý 3 điểm khi viết một bức thư xin việc.

Phù hợp

Thư xin việc cần phải được chỉnh sửa và điều chỉnh để phù hợp với từng công ty và từng vị trí ứng tuyển. Ứng viên nên nêu ra những điểm (khả năng, kinh nghiệm) phù hợp với yêu cầu đề ra trong bản mô tả công việc.

Ngắn gọn

Vì thư xin việc chỉ là phần phụ bổ sung cho CV, ứng viên nên cố gắng miêu tả kinh nghiệm, kỹ năng phù hợp với vị trí ứng tuyển một cách ngắn gọn nhất có thể.

"Không có quy định cụ thể về số lượng chữ tối thiểu cho một bức thư xin việc, nhưng hãy súc tích. Quan trọng hơn cả, 'chất lượng hơn số lượng'. Các nhà tuyển dụng chỉ có vài giây cho một lá thư xin việc, vì thế, hãy thu hút họ bằng cách đi thẳng vào vấn đề", Murphy khuyên.

Nhiệt tình

Murphy khuyến khích ứng viên hãy thể hiện sự hào hứng với vị trí ứng tuyển nếu họ thật sự cảm thấy như thế.

"Thư xin việc là nơi để bạn chia sẻ sự hứng thú với vai trò, công ty hoặc ngành đang ứng tuyển cũng như lý do cho thấy bạn là người phù hợp nhất. Nếu đang ứng tuyển cho công việc hoặc công ty mơ ước, đừng ngại ngần thể hiện sự hào hứng của bạn trong thư xin việc", ông nói.