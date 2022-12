Trước những định hướng mới từ James Gunn và Peter Safran, giới quan sát không rõ về tương lai của “Man of Steel 2” trong DCU.

Tương lai bỏ ngỏ của Superman trong Vũ trụ điện ảnh DC. Ảnh: Daily Express.

Theo Screen Rant hậu truyện về Người đàn ông thép đang thoi thóp trong quá trình bộ đôi giám đốc điều hành James Gunn và Peter Safran tái cấu trúc DCU. Việc Warner Bros. úp mở về việc sản xuất Wonder Woman 3 của Gal Gadot đã tạo ra nhiều luồng tranh luận cũng như phản ứng từ người hâm mộ.

Tài tử Henry Cavill lần đầu vào vai Superman trong tác phẩm Man of Steel do Zack Snyder thực hiện ra mắt hồi năm 2013. Kể từ đó, Cavill liên tục xuất hiện trong các bom tấn nhà DCU như Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) hay Justice League (2017).

Mới đây, người hâm mộ vỡ òa khi chào đón sự trở lại của Henry Cavill trong đoạn post-credit của Black Adam. Ngay sau đó, nam diễn viên không giấu nổi niềm hạnh phúc khi thống báo sự trở lại của Superman trong một bài đăng trên Instagram.

Hiện tại, cả James Gunn và Peter Safran đang lên kế hoạch phát triển DCU trong 10 năm tiếp theo. Nhiều dự án được lên kế hoạch từ trước sẽ bị hủy nếu không phù hợp với định hướng của bộ đôi lãnh đạo nhà DC.

Hồi tháng 10, Warner Bros. khiến dư luận xôn xao khi vướng vào nghi vấn tìm kiếm biên kịch cho một bộ phim mới về Superman. Dẫu vậy, theo nguồn tin từ Variety, James Gunn tỏ ra không hứng thú với việc thực hiện hậu truyện cho Man of Steel.

Black Adam đánh dấu sự trở lại của Henry Cavill trong vai Người đàn ông thép. Ảnh: Entertainment Weekly.

Sự thật cho thấy Henry Cavill là một trong những diễn viên được yêu thích ở Hollywood. Người hâm mộ cho rằng nam diễn viên là phiên bản Superman hoàn hảo nhất từ trước tới nay. James Gunn rõ ràng nhận thấy tầm ảnh hưởng của siêu anh hùng mang tính biểu tượng cũng như tài năng của Henry Cavill trong DCU. Khó khăn ở hiện tại đó là Gunn sắp xếp và lên kế hoạch lại mọi thứ kể từ thời đại của Zack Snyder. Ngoài ra, Superman phiên bản Henry Cavill sẽ có một màn xuất hiện chớp nhoáng trong tác phẩm The Flash ra mắt vào mùa hè năm sau.

The Flash của Ezra Miller nhiều khả năng lấy cảm hứng từ cốt truyện Flashpoint trong truyện tranh. Trong nguyên tác truyện tranh, sự kiện Flashpoint dẫn đến việc khởi động lại vũ trụ. Đây là một công cụ hoàn hảo giúp Gunn thiết lập lại Vũ trụ điện ảnh DC.

Không chỉ Superman của Henry Cavill mà cả các thành viên khác trong Justice League bao gồm Wonder Woman (Gal Gadot), Batman (Ben Affleck) hay Aquaman (Jason Momoa) đều có cơ hội sở hữu cốt truyện mới dưới sự lãnh đạo của James Gunn và Peter Safran.