Tương lai bấp bênh của Nancy và Momoland

Trong những năm gần đây, nhóm nhạc Momoland hoạt động không hiệu quả. Các sản phẩm âm nhạc của nhóm đạt thành tích khiêm tốn.

Gần đây, MLD Entertainment thông báo ra mắt nhóm nhạc nữ mới. Điều đó khiến người hâm mộ của Momoland càng lo lắng về tương lai của nhóm. Trong những năm hoạt động gần đây, danh tiếng Momoland sụt giảm nghiêm trọng. Nhóm hiện khó lấy lại sức cạnh tranh giữa thị trường Kpop có quá nhiều sự lựa chọn hấp dẫn.

Thành tích giảm sút, công ty vướng nhiều ồn ào

Momoland được thành lập thông qua chương trình sống còn của Mnet là Finding Momoland. Nhóm nhạc gặp khó khăn từ những ngày đầu hoạt động khi ra mắt trong một công ty giải trí nhỏ, ít tiếng tăm. Ở nhiệm vụ cuối cùng của chương trình là thu hút 3.000 khán giả tới xem sự kiện âm nhạc, nhóm chỉ có 2.000 người tới. Nhiệm vụ thất bại khiến kế hoạch ra mắt của nhóm bị trì hoãn.

Sau đó, để trang trải chi phí sản xuất album và chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt, Momoland - khi đó gồm các thành viên Nancy, Hyebin, Nayun, Ahin, Yeonwoo, Jane và JooE - đã huy động vốn từ cộng đồng. Nhóm huy động được khoảng 10 triệu won, vượt xa mục tiêu ban đầu là 7 triệu won. Ngoài người hâm mộ địa phương, mọi người từ khắp châu Á và các quốc gia như Anh đã quyên góp cho Momoland.

Momoland đang hoạt động với 6 thành viên.

Trải qua những khó khăn, Momoland gặt hái thành công khi phát hành ca khúc Bboom Bboom có giai điệu sôi động, bắt tai vào tháng 1/2018. MV của bài hát hiện đạt 565 triệu lượt xem. Vào thời điểm ra mắt, Bboom Bboom tạo cơn sốt tại Hàn Quốc. Vũ đạo của bài hát trở thành trào lưu cover với khán giả lẫn người nổi tiếng nước này.

Một trong những lý do giúp Bboom Bboom nổi tiếng chính là những video quảng cáo của JooE. Không có ngoại hình nổi bật, thậm chí thường bị công chúng chê bai, nhưng việc JooE tự tin thực hiện những điệu nhảy độc đáo trong các video quảng cáo đã gây chú ý. Từ đó, công chúng dần quan tâm Momoland cũng như các sản phẩm của nhóm.

Đáng tiếc, sau thành công của Bboom Bboom, Momoland không thể bứt phát, thậm chí ngày càng giảm nhiệt. Các ca khúc sau đó của nhóm như Baam, I'm So Hot, Thumbs Up… không thể vượt qua cái bóng quá lớn của Bboom Bboom. Lý do là các ca khúc sau có cấu trúc, giai điệu quá giống Bboom Bboom. Momoland bị an toàn và rập khuôn với những giai điệu điện tử, nặng auto-tune.

Thậm chí vũ đạo tay của Baam, I’m So Hot cũng được chỉ ra là tương đồng Bboom Bboom. Trong những ca khúc gần đây, Momoland nỗ lực thay đổi phong cách, thậm chí kết hợp Natti Natasha trong ca khúc Yummy Yummy Love và hướng tới phong cách Âu Mỹ nhưng nhóm vẫn khó lấy lại sự chú ý từ công chúng. Đặc biệt, thời điểm này, quá nhiều nhóm nhạc tân binh ra mắt và dần chiếm lĩnh thị trường vốn đã nhỏ bé.

Ngoài vấn đề âm nhạc, ồn ào xung quanh công ty và các thành viên cũng ảnh hưởng đến Momoland.

Năm 2019, công ty đột ngột thông báo Yeon Woo - một trong những thành viên nổi tiếng nhất nhóm - rời Momoland. Ngoài Yeon Woo, giọng ca chính Taeha cũng rời nhóm. Việc mất đi thành viên hút fan như Yeon Woo và giọng ca chính Taeha khiến người hâm mộ bất bình.

Khi đó, công ty cho biết Yeon Woo muốn tập trung cho việc diễn xuất. Tuy nhiên, theo Korea Herald, qua bài đăng vào tháng 7/2020, nữ ca sĩ ám chỉ việc bị ép rời đi.

“Có bao nhiêu người ngoài kia đủ can đảm để từ bỏ những gì họ đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi và tìm đến thứ khác mới mẻ hơn. Tôi không táo bạo đến vậy. Tôi không đủ ý chí để làm điều đó, cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Những gì tôi làm là một mình chịu đựng, nhưng nó không có tác dụng”, nữ ca sĩ tiếp tục.

Yeon Woo nhấn mạnh: “Tôi không phản bội các bạn vì tham lam muốn làm cái gì khác. Bạn có biết đau đớn thế nào khi bị hiểu lầm và chỉ trích bởi những người bạn yêu thương? Làm ơn dừng lại. Bạn biết tôi không thể giải thích mọi thứ. Tại sao một số người vẫn tiếp tục bịa đặt những lời không xuất phát từ miệng tôi hay suy nghĩ của tôi. Tôi không muốn dừng lại với những gì đã trải qua. Quãng thời gian đó đã khó khăn đến mức nào. Tôi không muốn khóc nữa. Tôi chỉ muốn vẽ một tương lai mới với những người tôi yêu và hạnh phúc”.

Yeon Woo, Taeha và Daisy lần lượt rời nhóm.

Một năm sau khi hai thành viên rời đi, Daisy cũng chia tay Momoland và nhóm tiếp tục hoạt động với 6 thành viên. Daisy đâm đơn kiện MLD Entertainment. Theo đó, tháng 7/2016, MLD Entertainment thực hiện chương trình Finding Momoland để tuyển chọn các thành viên nhóm Momoland. Kết thúc chương trình, Daisy bị loại. Tuy nhiên, tháng 9/2016, Daisy ký hợp đồng độc quyền với MLD Entertainment và gia nhập nhóm nhạc Momoland vào tháng 4/2017.

Sau đó, MLD Entertainment đã khấu trừ 55.238 USD từ thu nhập của Daisy và tuyên bố cô phải trả 1/10 tổng chi phí sản xuất chương trình Finding Momoland. Khi đó, công ty quản lý giải thích đây là một điều khoản trong hợp đồng và cũng là thông lệ ở ngành giải trí.

Tháng 10/2021, Edaily đưa tin tòa án thông báo MLD Entertainment thua kiện. Tòa án quận trung tâm Seoul ra phán quyết công ty quản lý MLD Entertainment phải trả Daisy 77.509 USD .

Với cá nhân Nancy - thành viên nổi tiếng nhất nhóm - cô cũng có thời gian dài gián đoạn vì gặp sự cố và bị áp lực về tinh thần. Đầu năm 2021, những hình ảnh chụp lén Nancy khi cô làm MC cho chương trình Asia Artist Awards 2019 lan truyền trên mạng xã hội. Ngày 15/1/2021, công ty quản lý cho biết Nancy đã gửi đơn kiện những cư dân mạng phát tán ảnh nhạy cảm. Không lâu sau, công ty thông báo cảnh sát đã tìm được kẻ phát tán những tấm ảnh.

Công ty rục rịch giới thiệu nhóm nhạc mới

Gần đây, MLD Entertainment - công ty quản lý của Momoland - giới thiệu các thành viên trong nhóm nhạc mới Lapillus. Lapillus là nhóm nhạc nữ đầu tiên của MLD Entertainment sau hơn 6 năm giới thiệu Momoland. Họ ra mắt chính thức vào tháng 6.

Nhóm gồm 6 thành viên là Shana, Haeun, Seowon, Yue, Bessie và Chanty. Trong đó, Chanty sinh tháng 12/2002 đang được chú ý khi có vẻ đẹp lai giống đàn chị cùng công ty là Nancy. Nữ thần tượng là ngôi sao tuổi teen người Philippines gốc Argentina.

Chanty được so sánh với đàn chị Nancy.

Trước đó, MLD Entertainment cho ra mắt nhóm nhạc nam T1419. Nhóm được thành lập vào năm 2021 và gồm 9 thành viên. Việc người hâm mộ lo lắng MLD Entertainment lơ là Momoland khi công ty giới thiệu nhóm nhạc mới là có cơ sở.

Trong chương trình của The Korea Times, Nancy cho biết cô và các thành viên trong nhóm bị công ty đối xử bất công hơn nhóm nhạc nam T1419.

Nữ ca sĩ bày tỏ: "Tôi muốn than phiền một chút. Công ty vừa giới thiệu một nhóm nhạc nam. Tôi hỏi các thành viên của T1419 rằng đã bao giờ dùng bữa tối với quản lý của công ty chưa. Các em ấy trả lời có. Họ đi ăn rất nhiều lần, thậm chí toàn món xa xỉ. Thế nhưng chúng tôi chưa bao giờ được như vậy. Tôi muốn được đối xử công bằng như các em ấy".