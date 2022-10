Tượng đài Joker bất tử của Heath Ledger

Với tài năng thiên bẩm cùng phương pháp diễn xuất nhập tâm cực đoan, Heath Ledger đã nâng tầm Joker thành một trong những phản diện được yêu thích bậc nhất lịch sử điện ảnh.

Trong buổi phỏng vấn với tờ Collider ngày 19/10, diễn viên Barry Keoghan đã chia sẻ về Joker, kẻ phản diện đình đám của vũ trụ DC mở rộng. Nói tới nguồn cảm hứng nhập vai gã hề điên loạn này, nam diễn viên bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn vinh cố tài tử Heath Ledger, người đã có màn trình diễn xuất sắc trong The Dark Night (2008). Đối với anh, đây là tượng đài Joker bất tử của điện ảnh đương đại.

Không chỉ riêng Barry, rất nhiều khán giả điện ảnh đều đồng tình với quan điểm này. Được sáng tạo bởi Bill Finger, Bob Kane và Jerry Robinson, gã hề điên lần đầu tiên xuất hiện trong truyện tranh Batman Issue #1 năm 1940. Xuyên suốt 8 thập kỷ kể từ đó, hắn được khắc họa rõ nét là kẻ thù không đội trời chung với Batman, anh hùng của khu phố Gotham.

Trên màn ảnh rộng, hàng loạt diễn viên đã được “chọn mặt gửi vàng” để thể hiện nhân vật này, từ Cesar Romero trong loạt phim Người dơi của Adam West, Joaquin Phoenix với Joker (2019) hay Jared Leto trong Biệt đội cảm tử của David Ayer.

Tuy nhiên, chỉ có Heath Ledger là người thực sự thành công đưa hình của Joker in đậm trong lòng người hâm mộ. Dù đã 14 năm từ khi qua đời, cố tài tử vẫn luôn được nhiều khán giả và trang báo quốc tế gọi bằng cụm từ "huyền thoại" mỗi khi nhắc tới.

Sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy

Heath Ledger sinh ra ở Perth, Australia và được cha mẹ đặt tên theo nhân vật trong tác phẩm kinh điển Đồi gió hú (1847) của Emily Brontë. Ngay từ nhỏ, anh đã bộc lộ là một cậu nhóc hiếu động, nghịch ngợm và thích bày trò. Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi lớn lên, anh trở thành một người bất cần, không suy nghĩ quá nhiều trước khi quyết định thực hiện điều gì đó.

Vai diễn Joker để đời của Heath Ledger. Ảnh: Warner Bros.

Bén duyên với nghệ thuật từ năm 10 tuổi, Heath tham gia một số hoạt động nghệ thuật tại địa phương, điển hình là vai chính trong vở kịch Peter Pan của Trường Guildford Grammar. Trưởng thành qua từng vai diễn, anh học được cách giải phóng cảm xúc và tiếp tục thử sức trong nhiều dự án truyền hình, đơn cử như bộ phim Clowning Around (1992) hay series Ship To Shore (1993).

Ở tuổi 16, Ledger cùng người bạn thân Trevor DiCarlo tới Sydney để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và có những vai diễn đầu tay trong sự nghiệp tại nơi đây. Nhưng mãi tới năm 20 tuổi, nam diễn viên trẻ mới thành công gây được tiếng vang lớn với màn hóa thân thành Patrick, một cậu trai cá biệt nhưng si tình trong bộ phim 10 Things I Hate About You (1999). Vai diễn của anh nhanh chóng trở nên nổi tiếng toàn cầu và trở thành hình mẫu trong mơ của nhiều cô gái trẻ.

Không muốn đóng khung bản thân trong hình tượng một hotboy lãng mạn, Heath Ledger tiếp tục mạo hiểm thử sức trong những tác phẩm điện ảnh lớn, với những vai diễn có nội tâm biến hóa phức tạp. Một số dự án tiêu biểu anh từng tham gia có thể kể tới như Patriot (2000), A Knights Tale (2001), The Four Feathers (2002) hay The Order (2003),…

Cột mốc đỉnh cao trong sự nghiệp của nam tài tử là vào năm 2005, khi anh được đạo diễn Lý An lựa chọn vào vai chàng cao bồi đồng tính trong Brokeback Mountain. Bộ phim đã vấp phải vô số lời chỉ trích từ một bộ phận khán giả vì họ cho rằng nó đã bôi nhọ hình ảnh cao bồi của nước Mỹ. Tuy nhiên, tác phẩm lại được giới chuyên môn đánh giá cao vì diễn xuất ăn ý và giá trị nhân văn đi trước thời đại.

Đáng tiếc là, Brokeback Mountain đã hụt mất giải thưởng Phim hay nhất và Diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Oscar 2006. Dẫu vậy, rất nhiều năm về sau, bộ phim có sự tham gia của Heath vẫn được gọi tên là một “kẻ thất bại vĩ đại”.

Heath nâng tầm Joker trở nên bất tử. Ảnh: Warner Bros.

Sau dự án nổi tiếng này, anh bắt đầu tìm đến những vai diễn nội tâm phức tạp với tính cách kỳ quái, đòi hỏi kỹ năng diễn xuất đỉnh cao. Và cuối cùng, màn hóa thân Joker trong bom tấn The Dark Knight (2008) của đạo diễn Christopher Nolan là dấu mốc vàng son, đồng thời là lời chào đầy tiếc nuối của Heath với sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy.

Không mất quá nhiều thời gian để anh quyết định nhận lời thủ vai kẻ phản diện đình đám này. Với màn trình diễn hoàn mỹ được xướng tên như một “tượng đài của điện ảnh”, anh đã giành giải Oscar cho hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc. Đồng thời, Heath Ledger cũng chân chính bước chân vào hàng ngũ những tài tử thực lực với kĩ năng diễn xuất nhập tâm (method-acting) đỉnh cao.

Phản diện vĩ đại của vũ trụ siêu anh hùng

Không thể phủ nhận, một trong số nguyên nhân khiến Joker trở thành biểu tượng phản diện được yêu thích nhất mọi thời đại xuất phát từ series Batman. Là một trong những siêu anh hùng đình đám, Người Dơi đã đi sâu vào tiềm thức nhiều thế hệ độc giả. Vì lẽ đó, danh tiếng của người hùng phố Gotham càng trở nên phổ biến, mức độ phủ sóng của những kẻ phản diện cũng theo đó mà tăng lên.

Bên cạnh Catwoman, Joker là nhân vật được chú ý nhiều nhất với ngoại hình đặc biệt. Trong khi nhiều nhân vật liên tục thay đổi suốt những năm qua, hắn lại được giữ nguyên hình dạng kỳ dị với bộ dạng gã hề gầy gò, nước da trắng bệch cùng khóe miệng rộng quái đản.

Không ngoa khi nói vai diễn Joker vốn được sinh ra để dành cho Heath Ledger. Màn hóa thân của anh đã mô tả lại chính xác những hình dung của khán giả về một phản diện bất tử của điện ảnh. Đó là một gã hề tâm thần ranh mãnh và tàn bạo, giết người không gớm tay cùng phương châm sống bất tuân luật lệ. Đây được đánh giá là một vai diễn nặng nề về tâm lý lẫn biểu hiện, đòi hỏi nhiều sự đầu tư hay thậm chí là hy sinh.

Khán giả theo dõi The Dark Knight đều phải công nhận Joker của Heath thực sự quá chân thực và đáng sợ. Nỗi ám ảnh đó xuất phát từ tạo hình, biểu cảm điên rồ và cả lối suy nghĩ tưởng chừng loạn trí nhưng thực chất lại tỉnh táo tới mức kỳ lạ.

Màn hóa thân gây ám ảnh của nam tài tử. Ảnh: Warner Bros.

Đơn cử, cảnh phim Joker cùng đồng bọn tấn công bữa tiệc tại nhà Bruce Wayne là một minh chứng rõ ràng cho điều này. Lần đầu tiên chứng kiến Heath Ledger trong bộ dạng Joker được hóa trang hoàn chỉnh, bạn diễn Michael Caine đã giật mình và kinh ngạc tới mức quên mất kịch bản và lời thoại của mình.

“Trước khi chính thức quay, tôi chưa từng được gặp mặt Heath. Thời điểm cánh cửa thang máy đẫm máu bật mở, anh ấy lao vào như một cơn bão khiến tôi quên hết thoại của mình. Thật kinh khủng”, nam diễn viên chia sẻ.

Để thể nghiệm vai diễn kinh điển này, cố tài tử đã nghiên cứu các bệnh nhân tâm thần để học theo biểu hiện của họ hay dành ra cả tháng trời cô lập bản thân trong khách sạn, nghiên cứu những ấn phẩm, tài liệu liên quan tới Joker. Anh không ngừng tập luyện và tìm tòi sáng tạo để khắc họa một phản diện điên loạn, u tối cùng tiếng cười man rợ khác hẳn với những diễn viên tiền nhiệm. Chưa kể, nam diễn viên cũng giữ một cuốn nhật ký để ghi chép và vẽ lại những ý tưởng điên rồ mà Joker có thể nghĩ ra.

Chính vì sự đầu tư, hy sinh này, màn thể hiện của Heath trong phim hoàn hảo tới mức khiến khán giả không khỏi hoài nghi giữa ranh giới của diễn viên và nhân vật. Sự biến hóa xuất thần của anh với nụ cười loạn trí cùng câu thoại nổi tiếng “Why so serious?” đã khắc sâu trong lòng người hâm mộ và lịch sử của ảnh đàn thế giới.

Cái chết bất tử trong lòng người hâm mộ

14 năm kể từ khi ra rạp, The Dark Knight không chỉ giữ vững vị thế là một trong số bom tấn được yêu thích hàng đầu mà Joker của Heath Ledger còn được cho là phản diện hay và ấn tượng nhất mọi thời đại. Tác phẩm thu về hơn 1 tỷ USD doanh thu phòng vé, đem lại cho nam tài tử giải thưởng Oscar danh giá ở hạng mục diễn xuất.

Đáng tiếc thay, sau khi dự án đóng máy, cố diễn viên đã tự sát tại căn hộ riêng. Ngôi sao sáng của điện ảnh Hollywood đã lụi tắt trong sự tiếc nuối khi mới bước sang độ tuổi 28 cùng một sự nghiệp còn đang rộng mở. Nam tài tử được phát hiện chết trong trạng thái lõa thể, xung quanh la liệt các loại thuốc ngủ, thuốc an thần và giảm đau,... Thông tin kinh hoàng này khiến khán giả điện ảnh lẫn người hâm mộ trên toàn cầu không khỏi bất ngờ bởi khi anh ra đi, siêu phẩm The Dark Knight vẫn còn chưa công chiếu.

Cái chết của Heath Ledger để lại nhiều tiếc nuối. Ảnh: Warner Bros.

Nhiều người tin rằng, Heath không vượt qua được chứng trầm cảm cùng áp lực của một ngôi sao. Những bộ phim như Brokeback Mountain và đặc biệt là The Dark Knight đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của anh, khiến cố diễn viên bị ám ảnh đến mức trầm cảm và phải tự tử.

Phản bác luồng dư luận này, người thân của anh khẳng định nam tài tử không phải tuýp người dễ dàng từ bỏ cuộc sống. Kết quả giám định pháp y sau đó cũng đã xác nhận điều này. Anh qua đời do sốc thuốc, vì sử dụng chúng trong một thời gian dài để trị chứng trầm cảm và mất ngủ. Vị bác sĩ riêng sau đó bị triệu tập điều tra nhưng nhanh chóng được chứng thực vô can bởi sự việc chỉ là tai nạn.

Sự ra đi của Heath Ledger để lại nhiều tiếc nuối nhưng càng in đậm dấu ấn của nam diễn viên trong lòng khán giả. Với tài năng thiên bẩm cùng nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ, tên tuổi của anh hóa thành bất tử trên đền đài danh vọng của bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Joker của Heath sẽ mãi là một phản diện vĩ đại, là bằng chứng cho sự hy sinh mà một diễn viên có thể làm đối với nhân vật của mình.