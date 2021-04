Tuổi thơ bi kịch của nữ diễn viên tự tử ở tuổi 23

Jo Hana từng tiết lộ không có giấy khai sinh vì cha mẹ ly hôn từ khi cô còn nhỏ. Cha nữ diễn viên nghiện cờ bạc và thường bạo hành vợ con.

Tối 25/4, Mydaily chia sẻ thông tin về hoàn cảnh gia đình của nữ diễn viên vừa qua đời Jo Hana. Thông tin được chính Jo Hana kể lại trong chương trình Ask Us Anything.

"Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi còn nhỏ, vì cha tôi nghiện cờ bạc và bạo lực gia đình", cô kể.

Bên cạnh đó, Jo Hana không được đi học vì không có giấy khai sinh. Từ cấp 1 tới cấp 3, cô đều học ở nhà và thi lấy chứng chỉ GED - chứng chỉ dành cho những học sinh không đến trường, chỉ cần thi đỗ chứng chỉ coi như đã học xong và có thể học lên tiếp bậc học mới.

“Khi cha biết mẹ đang cố gắng làm giấy khai sinh cho tôi, ông đã tự ý hủy quyền đăng ký cư trú của ông trước", nữ diễn viên cho biết. Không có đăng ký cư trú, mẹ Jo Hana không thể làm thủ tục khai sinh cho cô. Jo Hana và mẹ cũng không dám tìm đến cha cô để yêu cầu giải quyết giấy tờ vì sợ bị bạo hành.

"Đến năm 19 tuổi, tôi tìm đến luật sư và cuối cùng đã có thể làm được giấy khai sinh", Jo Hana tâm sự trong Ask Us Anything.

Tin Jo Hana qua đời được đăng tải sáng 25/4. Cô tự tử vì bị lừa 2 triệu won ( 1.793 USD ). Một người bạn của cô đã chia sẻ thông tin này trên tài khoản Instagram.

Trước khi ra đi, Jo Hana để lại thư tuyệt mệnh nói về những cảm xúc tiêu cực. Người bạn của Jo Hana gọi những kẻ lừa đảo nữ diễn viên là "lũ quỷ", và bức xúc cho rằng chính các người này đã đẩy ngôi sao Hàn Quốc rơi vào tuyệt vọng.

Khi tin tức Jo Hana qua đời lan truyền trên mạng xã hội, người hâm mộ đã chia sẻ sự bàng hoàng và nuối tiếc. Tờ Wikitree trích một bình luận: "Trái tim tôi cảm thấy đau nhói vì tôi cũng ở độ tuổi của Jo Hana. Kẻ xấu phải bị trừng phạt".