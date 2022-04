'Tuổi 25, Tuổi 21' - tình đầu day dứt

Sau nhiều biến cố, Baek Yi Jin và Na Hee Do cuối cùng vẫn không chọn cách ở bên nhau. Tình đầu dang dở, day dứt của cặp chính khiến khán giả tiếc nuối.

Đúng như tên gọi, Twenty Five, Twenty One đã đi đến kết thúc với chuyện tình dang dở nhưng đầy day dứt của cặp nhân vật chính là Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) và Na Hee Do (Kim Tae Ri). Tình yêu của họ dừng lại ở tuổi 25 và 21. Cả hai trở thành một phần thanh xuân đáng nhớ của nhau.

Kết phim buồn, đầy nước mắt của đôi trẻ để lại tiếc nuối trong lòng khán giả. Trên nhiều diễn đàn phim, mạng xã hội, người hâm mộ ở nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc và cả Việt Nam đều tranh luận về kết thúc của tác phẩm. Phần đông khán giả cho rằng việc Baek Yi Jin và Na Hee Do chia tay không phù hợp với mạch câu chuyện về tình yêu đẹp, đầy hy sinh, bao dung của cả hai từ trước đến nay.

Song cũng có ý kiến lập luận chuyện tình cảm là điều khó nói trước, không phải ai yêu nhau cũng đến được với nhau. Việc lựa chọn rời bỏ hay ở lại là quyết định riêng của người trong cuộc. Dẫu sao, Yi Jin và Hee Do đã trải qua quãng thanh xuân cùng nhau trưởng thành với đầy đam mê và nhiệt huyết.

Chuyện tình đẹp kết thúc buồn, dang dở

Ở những đoạn đầu của tập 16, mạch phim trôi qua chậm rãi, nhịp điệu buồn khi Yi Jin thông báo với Hee Do về việc anh quyết định ở lại New York (Mỹ) làm phóng viên thường trú. Không ngăn cản hay buông lời trách móc, Hee Do gửi lời chúc mừng bạn trai. Khi Yi Jin xin lỗi vì không giữ lời hứa, Hee Do đáp lại: “Xin anh đừng cảm thấy có lỗi với em nữa”.

Hai tháng sau, Yi Jin trở lại Hàn Quốc để thu xếp công việc. Trên chuyến bay về nước, hành lý của anh bị nhầm lẫn. Và người đang cầm hành lý của anh không ai khác là Hee Do bởi cặp vali đỏ cả hai từng mua chung để đi du lịch trong lần kỷ niệm 600 ngày yêu.

Trong lần gặp gỡ đầu tiên sau hơn 6 tháng xa cách, Hee Do quyết định nói ra lời chia tay. Cô cho rằng họ nên kết thúc chuỗi ngày đau khổ, dằn vặt nhau và chuyện tình yêu của cả hai không còn tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cảnh cổng nhà Hee Do - nơi hai người gặp nhau lần đầu, nơi chứng kiến những cái nắm tay, hôn vội cũng là không gian cuối đôi trẻ nói lời chia ly trong đau khổ.

Hee Do sau đó cũng thông báo việc họ chia tay với nhóm bạn thân. Chia sẻ của cô khiến Ko Yoo Rim (Kim Ji Yeon) bất ngờ. “Trong tưởng tượng, tớ không bao giờ nghĩ cậu và anh Yi Jin chia tay”, người bạn tri kỷ của Hee Do thốt lên.

Hee Do nói lời chia tay với Yi Jin. Ảnh: tvN.

Việc đầu tiên Hee Do và Yi Jin làm sau chia tay là hủy gói cước điện thoại dành cho cặp đôi. Khung cảnh lúc này được hình dung như “phiên tòa ly hôn” và “thẩm phán” là người chủ cửa hàng điện thoại. Người này ra sức thuyết phục cả hai suy nghĩ thêm và gia hạn thời gian là 4 tuần. Song không chần chừ, Yi Jin và Hee Do quyết định đặt bút ký vào tờ giấy đồng ý hủy.

Dưới đường hầm, Yi Jin một lần nữa thuyết phục Hee Do quay lại. Cả hai cãi nhau vì mỗi người đều cho là mình đã chịu đựng quá nhiều thương tổn trong thời gian không ở bên nhau. Khi Hee Do nói không muốn có thêm một người khác ngoài mẹ khiến cô khổ sở, Yi Jin chấp thuận chia tay.

Những phân cảnh sau đó như Hee Do ngất trong lần tập luyện sau đổ vỡ tình cảm, Yi Jin bất ngờ đọc được nhật ký của bạn gái, cả hai gặp nhau lần cuối ở bến xe buýt khiến khán giả xúc động. Đặc biệt, khoảnh khắc Yi Jin cúi người buộc lại dây giày cho bạn gái, cả hai trao nhau cái ôm ấm áp, lời động viên lấy đi nước mắt của không ít người hâm mộ.

Chuyện tình của cả hai khép lại. Họ trở thành mối tình đầu của nhau.

Khán giả tranh cãi về kết phim

Twenty Five, Twenty One ban đầu được giới thiệu là bộ phim thanh xuân, kể lại hành trình nỗ lực theo đuổi thành công của những người trẻ khi bị thời thế đẩy vào tình thế khó khăn và chuyện tình đáng nhớ của Baek Yi Jin và Na Hee Do. Sau những cái kết buồn của Snowdrop, Thirty-Nine trong thời gian gần đây, khán giả kỳ vọng tác phẩm của đạo diễn Jung Ji Hyun là phim “chữa lành”, đưa đến kết thúc ngọt ngào cho cặp nhân vật chính và truyền cảm hứng tích cực về tình yêu đối với khán giả.

Trái với kỳ vọng, chuyện tình của Baek Yi Jin và Na Hee Do kết thúc không trọn vẹn. Điều này khiến khán giả tiếc nuối, xót xa. Nhiều người cho rằng kết phim hẫng hụt, dang dở và không phù hợp với mạch câu chuyện về tình yêu đẹp, đầy hy sinh, bao dung của cả hai xây dựng từ trước đến nay.

Kết thúc phim buồn khiến khán giả tiếc nuối. Ảnh: tvN.

Họ viện dẫn chuyện tình yêu của Ko Yoo Rim - Moon Ji Woong, cũng từng đối mặt với khoảng cách địa lý nhưng cuối cùng đã vượt qua tất cả để có một happy ending ở cuối phim và so sánh với câu chuyện của Baek Yi Jin - Na Hee Do.

Ngoài ra, kết thúc phim còn bỏ ngỏ khi không giải đáp một số câu hỏi như cha của Min Chae thực sự là ai, lễ cưới của Hee Do và chồng không được đề cập cũng là một trong những băn khoăn xen lẫn thất vọng của người hâm mộ.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia, nhà phê bình phim trên các mặt báo của Hàn Quốc và Trung Quốc ngày 4/4 đánh giá đây là cái kết thực tế và được dự báo ngay ở những tập đầu tiên của phim.

Dẫu sao, Baek Yi Jin và Na Hee Do đã trải qua quãng thanh xuân đẹp đẽ khi cả hai luôn là nguồn động lực tinh thần, vực dậy nhau trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống. Cả hai truyền cảm hứng về tình yêu trong sáng, sự hy sinh vô điều kiện và lòng thấu hiểu, tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau. Họ cũng có nhiều kỷ niệm đẹp bên cạnh những người bạn, người em tài năng, đầy hồn nhiên, chân thành.

Việc lựa chọn rời đi hay ở lại là quyết định của mỗi người. Được ở bên nhau đến trọn đời đôi khi còn phụ thuộc vào nhân duyên. Nếu ai từng trải qua mối tình đầu dang dở như Yi Jin và Hee Do sẽ phần nào thấu cảm được lý do mà họ phải chọn lựa kết cục không mong muốn.

Chia tay trong đau khổ song cả hai luôn muốn đối phương thành công, viên mãn trên con đường đã lựa chọn. Dù Yi Jin có làm gì, ở đâu, Hee Do “vẫn muốn sự ủng hộ của mình chạm đến anh” và ngược lại.

Tình cảm của cả hai đến lúc này không thể gọi tên vì vượt ra khỏi sự đơn thuần của mối tình nam - nữ. Đoạn tình đẹp đẽ, thiêng liêng trở thành kỷ niệm khó phai mờ trong lòng nhau.

Kết thúc phim của Twenty Five, Twenty One cũng không hẳn mới mẻ. Trước đó, nhiều tác phẩm về chủ đề thanh xuân như Năm tháng vội vã (2014), Us And Them (2018)… cũng đi đến cái kết chia ly, không trọn vẹn của cặp chính. Cả hai trở thành mối tình đầu, thanh xuân đẹp đẽ trong lòng nhau. Và “chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta” trở thành nỗi day dứt khôn nguôi, quay quắt đối với cả hai khi trưởng thành.

Trở lại với Twenty Five, Twenty One, tác phẩm của bộ đôi đạo diễn Jung Ji Hyun lẫn biên kịch Kwon Do Eun đạt thành công ngoài mong đợi ở tập 16. Theo thống kê từ Nielson Korea, tỷ suất người xem của bộ phim đạt 11,5% trên toàn quốc và 12,6% ở khu vực Seoul, cao nhất từ khi phim khởi chiếu.

Lượng rating realtime (rating tính theo từng phút trong giờ chiếu) tăng đột biến theo từng diễn biến của câu chuyện, có thời điểm lên tới 21,33%. Điều này chứng tỏ sức hút mãnh liệt của bộ phim thanh xuân dù cái kết không trọn vẹn như kỳ vọng của đông đảo khán giả.