'Tuổi 25, tuổi 21' lãng mạn hóa tình yêu của trẻ vị thành niên

"Twenty Five, Twenty One" vướng cáo buộc lãng mạn hóa trẻ vị thành niên. Kim Tae Ri cho biết sự chênh lệch tuổi tác giữa hai nhân vật chính đã được cân nhắc kỹ lưỡng.

Ngày 4/4, trong cuộc phỏng vấn với Hankyung, nữ diễn viên Kim Tae Ri chia sẻ suy nghĩ xoay quanh cáo buộc lãng mạn hóa mối quan hệ tình cảm giữa người trưởng thành và trẻ vị thành niên trong Twenty Five, Twenty One.

Cụ thể, trong tập 10 của bộ phim, Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk thủ vai) thú nhận tình cảm của mình với Na Hee Do (Kim Tae Ri thủ vai). Đoạn phim kết thúc với cảnh Hee Do chấp nhận lời tỏ tình của anh. Tại thời điểm ấy, Baek Yi Jin 23 tuổi trong khi Hee Do mới chỉ là nữ sinh trung học 19 tuổi.

Sau khi tập phim lên sóng, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng, chỉ trích bộ phim vì đã miêu tả mối quan hệ tình cảm giữa người đàn ông trưởng thành và trẻ vị thành niên.

Khi được hỏi về sự chênh lệch tuổi tác giữa hai nhân vật, Kim Tae Ri tiết lộ cô "biết về điều đó" khi nhận vai. Tuy nhiên, cô cho biết đây là vấn đề đã được dàn diễn viên, biên kịch và đạo diễn suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng.

Một số khán giả cho rằng Twenty Five, Twenty One lãng mạn hóa tình yêu giữa người trưởng thành và trẻ vị thành niên. Ảnh: tvN.

Trong buổi phỏng vấn, Kim Tae Ri cũng miêu tả cách cô khắc họa sự trưởng thành của Hee Do từ tháng ngày niên thiếu đến những năm đầu tuổi 20.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về thời điểm Hee Do nên bắt đầu ‘hành động khác đi’ hay thể hiện sự thay đổi trong tính cách. Tôi phải vật lộn với điều đó, và thậm chí có lúc tôi tự hỏi bản thân đây có thực sự là điều Hee Do sẽ làm không?", nữ diễn viên chia sẻ.

Dù vậy, nhờ bạn diễn Nam Joo Hyuk, Kim Tae Ri tìm ra hướng tự nhiên hơn để tiếp cận quá trình phát triển tính cách nhân vật.

Cô chia sẻ: "Nam Joo Hyuk nói với tôi rằng mọi người không thay đổi nhiều đến vậy chỉ vì họ già đi. Và tôi đồng ý. Sau khi lớn lên, có thể tôi đã khác đi một chút, nhưng những gì tôi có sâu trong cốt lõi bản thân không thay đổi. Vì vậy, tôi nhận ra rằng nét đặc trưng của Hee Do, 'cốt lõi' của cô ấy, sẽ không thay đổi. Cách này khiến việc tiếp cận nhân vật dễ dàng và tự nhiên hơn rất nhiều".