Tung tin xuyên tạc sau khi thi trượt viên chức

Trượt kỳ thi viên chức của một trường cấp 3 ở TP Cần Thơ, ông L.V.T. đăng bài xuyên tạc trên Facebook.

Cơ quan công an tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ vừa phối hợp với Công an quận Cái Răng tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông L.V.T. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Theo cơ quan công an, ông T. trượt kỳ thi tuyển viên chức của trường cấp 3 ở quận Cái Răng. Ngày 7/12/2022, ông T. đăng tải bài viết trên trang Facebook cá nhân với nội dung có tính chất xuyên tạc, sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của hội đồng tuyển dụng, cán bộ, giáo viên và học sinh của trường.

Qua làm việc, ông T. nhận thức được hành vi của mình là sai, xuất phát từ sự bốc đồng, mất bình tĩnh trong quá trình sử dụng mạng xã hội. Ông T. cam kết không tái phạm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

Xét thấy hành vi của ông T. vi phạm Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15 của Chính phủ, Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.