Tuần đen tối của thị trường vàng

Giá vàng thế giới giảm 114 USD tuần này, tương đương mức giảm ròng hơn 6%. Thị trường kim loại quý trải qua tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ đầu năm 2020.

Thị trường vàng thế giới vừa trải qua tuần lao dốc mạnh khi giá kim quý giao ngay và tương lại tại hầu hết sàn giao dịch đã giảm hơn 100 USD so với cuối tuần trước.

Trong phiên cuối tuần đêm qua (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn New York đã ghi nhận phiên giảm thứ 6, giảm thêm 10,2 USD và đóng cửa ở mức 1.763,8 USD /ounce, vùng thấp nhất 2 tháng trở lại đây.

Với 6 phiên giảm liên tiếp, giá vàng thế giới đã bị kéo một mạch từ vùng 1.900 USD /ounce, xuống 1.760 USD hiện tại. Nếu so với giá đóng cửa cuối tuần trước, giá vàng hiện tại đã thấp hơn 114 USD , tương đương mức giảm ròng hơn 6%.

Nếu so với đỉnh gần nhất ghi nhận được vào đầu tháng này, giá vàng thế giới hiện tại đã giảm hơn 140 USD /ounce, tương đương 7,5% giá trị.

Giá vàng trong nước và thế giới đều giảm sâu trong tuần này. Ảnh: Chí Hùng.

Giảm mạnh nhất từ đầu năm 2020

Trên sàn Comex, giá hơp đồng vàng tương lai giao tháng 8 hiện phổ biến ở 1.865 USD /ounce, thấp hơn 10 USD so với phiên liền trước và đã giảm trên 100 USD trong 3 ngày giao dịch gần nhất. Tuần này cũng đánh dấu là tuần giảm giá mạnh nhất của kim loại quý thế giới kể từ đầu năm 2020 đến nay.

Lý do trực tiếp khiến giá vàng lao dốc tuần này là sức mạnh đồng USD lên cao cùng việc các nhà đầu tư đua nhau bán tháo vàng với giá thấp.

Trong phiên giao dịch gần nhất, chỉ số USD-Index đã tăng lên vùng 92,32 điểm, cao hơn gần 2% chỉ sau 3 ngày giao dịch, trong khi mới tăng 2,2% từ đầu năm đến nay. Như vậy, gần như toàn bộ sức tăng của đồng USD đều đến từ tuần này, qua đó tác động trực tiếp vào 1/3 đà giảm của giá vàng.

2/3 mức giảm còn lại của kim loại quý đến từ việc nhà đầu tư đặt giá mua - bán thấp hơn. Diễn biến kể trên đến sau khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) lần đầu công bố thời gian cơ quan này có thể nâng lãi suất trở lại.

Giá vàng thế giới lao dốc tuần này, giảm xuống vùng thấp nhất 2 tháng. Nguồn: Tradingview.

Áp lực bán tăng mạnh trong phiên đêm qua sau khi ông James Bullard, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis, tuyên bố cơ quan quản lý tiền tệ Mỹ có thể nâng lãi suất cơ bản đồng USD ngay từ năm 2022. Ông cho biết kế hoạch này đã được bàn bạc trong cuộc họp đầu tuần khi thị trường ghi nhận chỉ số lạm phát tăng nhanh gần đây.

Trước đó, FED cũng phát đi thông báo về việc khả năng cao sẽ có 2 đợt tăng lãi suất vào năm 2023, thay vì duy trì lãi suất gần 0% đến hết năm như dự tính ban đầu. Điều này đã khiến giá vàng lao dốc nhanh khỏi vùng 1.900 USD /ounce. Theo dữ liệu của Kitco, các nhà đầu tư đang đánh giá lại giá trị hợp lý của vàng, khi kim loại quý đã giảm hơn 6% tuần này.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures & Options LLC cho biết giá vàng có thể tăng nhẹ trở lại vào tuần tới để tìm ra giá trị hợp lý. Ông Grady tin rằng vùng giá 1.950- 2.000 USD /ounce không phải giá trị hợp lý của kim loại quý. Tuy nhiên, vàng cũng không quá rẻ để giao dịch ở vùng 1.600 USD .

Đâu là giá hợp lý?

Ông John Weyer, đồng Giám đốc kiêm Phó chủ tịch quản lý rủi ro của Walsh Trading cho rằng giá vàng sẽ gặp bất lợi tuần tới khi giảm quá sâu tuần này. "Chúng tôi dự đoán một đợt giảm giá của vàng nhưng không nghĩ sẽ biến động mạnh như vậy. Thị trường kim loại quý dường như đang phản ứng quá mức với những thông tin của FED và mọi người đang tháo chạy”, ông Weyer cho biết.

Vị chuyên gia này tin rằng FED sẽ tăng lãi suất sớm hơn dự kiến ​​do kỳ vọng lạm phát cao hơn. Điều này sẽ tiếp tục đặt áp lực lên giá vàng. Ông Weyer cũng cho rằng vàng có thể nhận được mức hỗ trợ kỹ thuật tốt ở vùng 1.750 USD /ounce, nhưng sẽ khó có thể quay trở lại vùng 1.900 USD trong ngắn hạn.

Diễn biến tiêu cực của giá vàng thế giới kể trên cũng tác động tương tự lên giá vàng trong nước tuần này.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 56,15 - 56,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chỉ giảm 50.000 đồng so với phiên liền trước nhưng đã giảm 600.000 đồng so với một tuần trước.

Đà giảm sâu của giá vàng trong nước từ đầu tuần cũng đưa giá mặt hàng này xuống vùng thấp nhất tháng 6.

Tương tự, vàng SJC bán ra tại Hà Nội sáng nay cũng phổ biến ở 56.77 triệu/lượng, giảm hơn nửa triệu đồng so với cuối tuần trước.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) hiện niêm yết giá vàng miếng ở 56,15 triệu/lượng (mua) và 56,75 triệu/lượng (bán), giảm 50.000 đồng so với phiên 18/6. Tuy nhiên, tương tự SJC, giá vàng miếng do PNJ bán ra hiện đã thấp hơn 650.000 đồng so với cuối tuần trước.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hôm nay chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 56,2 triệu/lượng và bán ra ở 56,75 triệu đồng, cũng giảm 50.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Với đà lao dốc của vàng thế giới, hiện một ounce vàng quy đổi ra tiền Việt chỉ có giá 49 triệu đồng/lượng, thấp hơn các doanh nghiệp trong nước đưa ra khoảng 7,75 triệu đồng.