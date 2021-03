Tựa game mobile về ban nhạc Queen đạt 100.000 lượt tải trong 24 giờ

Lấy cảm hứng từ ban nhạc rock huyền thoại, tựa game Queen Rock Tour đã thu hút hơn 100.000 lượt tải về trong 24 giờ đầu tiên, đạt điểm 4.8/5 trên cả App Store và Google Play.

Đã 50 năm trôi qua từ khi John Deacon - thành viên cuối cùng - gia nhập và hoàn thiện đội hình kinh điển của nhóm Queen. 2021 được xem là năm hoàng kim để nhóm nhạc và các fan ăn mừng cột mốc kỷ niệm này. Thế nhưng, chuyến lưu diễn dự kiến kéo dài 29 ngày tại sân vận động và quảng trường khắp châu Âu trong năm nay của Queen bị buộc phải dời sang 2022.

Để đồng hành và tri ân người hâm mộ khắp thế giới, nhóm nhạc Queen đã thực hiện một ý tưởng “biểu diễn an toàn”: Không khẩu trang, không cần thực hiện giãn cách xã hội, chỉ đầy những trải nghiệm âm nhạc bất hủ. Tựa game mobile đầu tiên của nhóm - Queen Rock Tour - ra đời trong bối cảnh đó, thông qua cái bắt tay với Gameloft for Brands, Universal Music Group và Hollywood Records.

Queen Rock Tour được thực hiện bởi đội ngũ Gameloft for brands dựa trên kho dữ liệu độc quyền của ban nhạc. Tựa game mang đến cho người chơi những trải nghiệm âm nhạc sống động và bùng cháy trên điện thoại, với những đoạn riff guitar gay cấn hay màn độc tấu trống dồn dập. Tất cả điều bạn cần làm là chạm vào các ô nhạc trôi qua đúng nhịp điệu và giữ nhịp suốt bài hát để tạo nên những combo “đã tai”.

Ông Cedric Ratajczak, Giám đốc Sáng tạo tại Gameloft for Brands, chia sẻ: “Chúng tôi chú trọng mọi chi tiết trong lịch sử phát triển và phong cách nghệ thuật của Queen để tôn vinh nhóm nhạc rock huyền thoại, cũng như hướng đến thiết lập các tiêu chuẩn mới cho trò chơi âm nhạc trên thiết bị di động”.

Với Queen Rock Tour, người chơi sẽ được đắm chìm vào thế giới của Queen cùng 20 bản hit huyền thoại như Bohemian rhapsody, We will rock you, Radio ga ga, I want to break free, We are the champions... tại 10 điểm trình diễn lịch sử của nhóm.

Trò chơi cho người dùng tận hưởng nhạc Queen theo cách riêng biệt.

Sau khi phát hành, Queen Rock Tour đã nhận được sự ủng hộ lớn không chỉ từ những game thủ, người yêu âm nhạc, mà còn được hơn 60 đầu báo quốc tế đưa tin, trong đó có thể kể đến các báo âm nhạc như RollingStone, Billboard, Consequenceofsound Ultimateclassicrock, các chuyên trang video game như BleedingCool, Gamespot, MobileSyrup, PhoneArena hay IGN (IT).

Với hơn 214.0000 lượt tải về chỉ trong một tuần sau khi phát hành, điểm xếp hạng trung bình đạt 4.9 trên Google Play Store và 4.6 trên App Store, Queen Rock Tour đang là game âm nhạc xếp thứ 2 tại Anh và thứ 7 tại Mỹ.

Fanart về game Queen Rock Tour trên Instagram từ người hâm mộ nhóm nhạc Queen.

Không chỉ là một game âm nhạc đơn thuần, Queen Rock Tour còn có chỗ đứng trong trái tim hàng triệu người hâm mộ Queen trên toàn thế giới. Chia sẻ về thành công của dự án, ông Maxon Pugovsky - Producer tại Gameloft for Brands cho biết đó chính là thành công của “những fan Queen chân chính”, những người thực sự tìm thấy tình yêu với Queen trong dự án game này.

Ông Maxon Pugovsky cho biết đây là game âm nhạc trên nền tảng di động duy nhất hiện nay được sản xuất riêng cho một nhóm nhạc. Cơ chế mới cho phép người chơi trải nghiệm tất cả vai trò và nhạc cụ trong nhóm, từ đó khám phá bài hát theo nhiều cách mới lạ hơn.

Đội ngũ thực hiện tựa game Queen Rock Tour tại Gameloft Việt Nam, Saigon studio.

Những nội dung và hình ảnh độc quyền từ kho lưu trữ chính thức của Queen sẽ được hé mở sau mỗi màn chơi xuất sắc. Hơn 40 bộ trang phục chính thức và phụ kiện cho phép người chơi tùy chỉnh, lựa chọn cho từng địa điểm biểu diễn.