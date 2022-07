Tử tù đơn độc gửi lời nhắn tới con

Trước khi trở lại trại giam, người đàn ông lĩnh án tử hình ngoái đầu nói với phóng viên: “Bảo con trai tôi vào tù thăm bố, kẻo muộn…”

Ngày 22/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Xuân Hiếu (sinh năm 1975, trú quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Phòng xử án rộng lớn nhưng không có người thân của bị cáo đến dự. Hiếu nhiều lần ngoái xuống, ánh mắt như tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Từng có một gia đình đầm ấm nhưng vợ chồng Hiếu giờ đã đường ai nấy đi. Theo lời kể của bị cáo, sau khi chia tay vợ, Hiếu sống cùng con trai sinh năm 1997 và mẹ già. Thời gian gần đây, Hiếu mua được chiếc ôtô cũ. Tranh thủ thời gian rảnh, hai cha con chở khách kiếm tiền chi tiêu. Hiếu cho hay căn nhà nhỏ đã bán. Con và mẹ già phải ở trọ nên bị cáo đoán đó là lý do họ không nhận được thông báo lịch xét xử.

Cáo trạng thể hiện khoảng giữa năm 2017, Hiếu gặp Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1990, trú TP. Phủ Lý, Hà Nam). Trong thời gian quen nhau, Sáng nhiều lần thuê Hiếu vận chuyển ma túy từ huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đến Hà Nam.

Ngày 10/12/2021, Sáng gọi điện thuê Hiếu vận chuyển 300 gói hồng phiến và 2 kg ketamine từ Hương Sơn đến Hà Nam với tiền công 60 triệu đồng. Sau đó, Sáng đã chuyển cho Hiếu 120 triệu đồng, chỉ đạo vào Hà Tĩnh đặt cọc mua ma túy. Tuy nhiên, vì chưa đủ tiền nên bên bán không chấp nhận. Sau đó, Hiếu chỉ trả lại 110 triệu đồng cho Sáng, giữ lại 10 triệu đồng tiền công.

Bị cáo Đỗ Xuân Hiếu luôn cúi mặt trong quá trình xét xử.

Ngày 15/12/2021, Phạm Ngọc Quỳnh (đồng bọn của Sáng) bảo bị cáo Hiếu đi nhận ma túy và chuyển trước 14 triệu tiền công. Hiếu vào Vinh thuê khách sạn để đợi “lệnh” nhưng sau đó quay ra Hà Nội vì chưa có ma túy. Ít ngày sau, Hiếu tiếp tục nhận lệnh đến khu vực cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn, lấy ma túy. Lần này, Hiếu nhận thêm 6 triệu tiền công. Tổng số tiền công mà bị cáo đã nhận là 30 triệu đồng.

Đêm 24/12/2021, Hiếu lái ôtô vào TP Vinh và chuẩn bị xe máy để phục vụ việc lên khu vực biên giới lấy ma túy. 3h ngày 27/12, tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo, Hiếu nhận 1 thùng xốp bên lề đường, bên trong có nhiều gói ma túy. Khi Hiếu vận chuyển hàng về đến TP. Vinh thì bị công an Nghệ An bắt giữ cùng tang vật là hơn 7,3 kg ma túy các loại.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai nhận trước đó đã nhiều lần vận chuyển ma túy thuê cho Sáng. Về việc bị bắt quả tang, bị cáo biện minh: “Thời điểm đó dịch bệnh Covid-19, kiếm tiền khó nên bị cáo đã vận chuyển ma túy”. Nghe vậy, chủ tòa truy vấn: “Bị cáo thừa nhận từng nhiều lần vận chuyển ma túy thuê, vậy liệu lời khai của bị cáo vì dịch bệnh có hợp lý không?”. Hiếu cúi mặt, lí nhí “bị cáo sai rồi”.

Trong phần luận tội, đại diện VKS thực hiện quyền công tố tại phiên tòa đã phân tích các căn cứ buộc tội, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội mà hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, đồng thời xem xét các yếu tố về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, qua đó đề nghị mức án tử hình.

Đối diện với án tử, bị cáo cúi đầu và khóc: “Bị cáo biết hành vi của mình là sai. Bị cáo đã nhiều tuổi nên xin tòa cho bị cáo có cơ hội sống…”

Trong thời gian tòa vào nghị án, Hiếu nhiều lần ngoái xuống tìm người thân nhưng không thấy ai. Được luật sư bào chữa đến động viên, hướng dẫn có thể làm đơn kháng cáo để tìm cơ hội sống, bị cáo gật gật đầu, đôi tay bị còng nắm chặt lại.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Ma túy là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả, tác hại do tệ nạn ma túy gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự của đất nước. Ma túy làm hủy hoại sức khỏe dẫn đến mất khả năng lao động, suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Việc bị cáo vận chuyển một khối lượng ma túy đặc biệt lớn nên cần xử lý nghiêm. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Đỗ Xuân Hiếu tử hình.

Bị tòa tuyên án tử, Hiếu vội ngoái lại nhắn với phóng viên: “Nhờ báo chí nhắn với con tôi nhớ vào tù thăm bố, kẻo muộn”. Sau đó, Hiếu cúi mặt, nặng nề bước ra phòng xử án...