Tự thư giãn ở nhà như đi spa

"Sự căng thẳng đang cao chưa từng có bởi đại dịch. Vừa quán xuyến việc nhà và đảm bảo việc làm khiến nhiều người bị áp lực. Điều này tạo ra những hệ quả xấu như mọc nhiều trứng cá, rụng tóc, tăng cân. Tập thể dục là điều cần thiết. Ngoài ra, bạn cần làm gì đó để giảm căng thẳng và khiến bản tân thoải mái", Chytra V Anand - chuyên gia chăm sóc sắc đẹp - chia sẻ với Times of India. Dưới đây là cách thư giãn tại nhà, đem lại sự thoải mái như đi spa do cây viết Ismat Tahseen của Times of India tổng hợp. Ảnh: Tymy.