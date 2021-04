Từ nhân viên bị đuổi việc đến siêu anh hùng châu Á đầu tiên của Marvel

Lưu Tư Mộ là ngôi sao đa năng, đảm nhận nhiều vai trò như đạo diễn, diễn viên và nhà làm phim. Anh cũng được biết đến là nhà hoạt động nhân quyền luôn đấu tranh vì người gốc Á.

“Lưu Tư Mộ (Simu Liu) sắp trở thành ngôi sao lớn tiếp theo của MCU”, Looper mở đầu bài biết nói về nam diễn viên thủ vai chính Shang-Chi trong bộ phim siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings do Marvel Studios sản xuất.

Looper cho rằng vai trò sắp tới của Lưu Tư Mộ trong MCU là vai diễn lớn nhất trong sự nghiệp nam diễn viên. Trước đây, anh muốn trở thành một phần của Vũ trụ điện ảnh Marvel thông qua bài viết trên trang cá nhân. “Các vị nghĩ sao về siêu anh hùng người Mỹ gốc Á?”, anh gửi lời đến lãnh đạo của MCU.

Ước mơ trở thành siêu anh hùng của nam diễn viên đóng thế dần trở thành sự thật.

Chạm ngõ diễn xuất nhờ bị đuổi việc

Lưu Tư Mộ vốn sinh ra ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, sau đó cùng gia đình chuyển đến Mississauga, Ontario, Canada sống khi còn nhỏ.

Tuy luôn quan tâm đến nghệ thuật nhưng thuở đầu Lưu Tư Mộ chọn con đường ít chông gai hơn. Theo The Globe and Mail, nam diễn viên sinh năm 1989 tốt nghiệp ngành Kế toán tại Trường Kinh doanh Ivey tại Đại học Western của Canada.

Tạo hình đầu tiên của siêu anh hùng Shang-Chi được Marvel công bố.

Sau đó, anh có một thời gian công tác tại công ty kế toán quốc tế Deloitte. Chưa đầy một năm, Lưu Tư Mộ bị sa thải. Với nhiều người, bị sa thải là điều không mấy vui vẻ, song việc này với anh là một trong những chuyện tốt nhất từng gặp trong đời.

Trong cuộc phỏng vấn với The Globe and Mail, nam diễn viên gọi đây là bước ngoặt giúp anh đến với đam mê diễn xuất.

Chàng trai gốc Hoa bén duyên diễn xuất năm 2012, lúc ấy anh 23 tuổi. Tuy nhiên, trong bộ phim đầu tiên, Lưu Tư Mộ chỉ đảm nhận vai trò diễn viên đóng thế. Song, vai diễn trong tác phẩm kinh dị Sick là bước đệm giúp anh có cơ hội thể hiện bản thân.

Lưu Tư Mộ sau đó thể hiện tài năng qua nhiều dự án khác như Heroes Reborn, một tập trong Designated Survivor. Ngôi sao gốc Hoa còn đóng thế cho ca sĩ Pete Wentz trong MV Cent Century của nhóm Fall Out Boy.

Nam diễn viên cũng thành công qua bộ phim hài Canada Kim's Convenience. Bộ phim kể về cuộc sống khốn khó của gia đình người Canada gốc Hàn điều hành cửa hàng tiện lợi.

Với vai con trai cả Jung Kim, Lưu Tư Mộ nhận được đề cử Diễn viên xuất sắc của Hiệp hội các diễn viên truyền hình và phát thanh Canada. Anh cũng được biết đến qua vai chính trong bộ phim truyền hình Taken, Blood and Water…

Ngoài công việc diễn viên phim chính kịch, diễn viên đóng thế, Lưu Tư Mộ còn là võ sĩ, vận động viên thể dục lâu năm. Theo Looper, việc là diễn viên đóng thế nổi tiếng và có kinh nghiệm võ thuật là đòn bẩy đưa anh vào vai chính siêu anh hùng của MCU. Bởi, bất kỳ diễn viên nào muốn tham gia dự án của Marvel từ chính đến phụ đều phải thể hiện tài năng bằng các pha hành động nguy hiểm.

Ngoài ra, nhiều hãng phim lớn đều lo sợ các ngôi sao gặp nguy hiểm khi thể hiện các vai hành động. Việc một ngôi sao đóng thế, giỏi võ như Lưu Tư Mộ nhận vai chính giúp các công ty giảm bớt nỗi lo này.

Trang Looper cho rằng Lưu Tư Mộ thể hiện được điểm mạnh để nhận vai siêu anh hùng gốc Á. Với nền tảng võ thuật, thân hình vạm vỡ, anh được cho là sự lựa chọn lý tưởng trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Ngôi sao đa năng

Ngoài diễn xuất, Lưu Tư Mộ còn là biên kịch và là nhà sản xuất phim. Anh bắt đầu thử sức vai trò biên kịch trong lúc thực hiện bộ phim Blood and Water. Nam diễn viên thậm chí viết toàn bộ tập 2 cho series truyền hình.

Lưu Tư Mộ cũng đảm nhận khâu viết kịch bản và đóng chính cho các dự án độc lập gồm Open Gym - bộ phim về người đàn ông tham gia lớp học võ. Meeting Mommy - tác phẩm kể về nỗi đau buồn, khổ sở của cô bé chỉ gặp mẹ một lần trong năm. Trong đó, Meeting Mommy được giới thiệu chính thức tại liên hoan phim Quốc tế Reel 2017.

Ngoại hình vạm vỡ là lợi thế giúp Lưu Tư Mộ nhận vai siêu anh hùng châu Á đầu tiên của Marvel.

Ngôi sao người Canada gốc Hoa cũng từng đảm nhận cùng lúc ba vai trò gồm biên kịch, đạo diễn và diễn viên chính trong Crimson Defender vs. The Slightly Racist Family. Tác phẩm gây chú ý với nội dung kể về siêu anh hùng đối mặt với thách thức phân biệt chủng tộc.

Ngoài ra, Lưu Tư Mộ còn thành lập công ty giải trí riêng mang tên 4:12 Entertainment. Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên cho biết hãng phim thành lập để thể hiện tiếng nói của những người Mỹ gốc Á. Cái tên 4:12 lấy cảm hứng từ ngày anh bị sa thải khỏi vị trí kế toán (ngày 12/4).

Luôn đấu tranh vì người gốc Á

Ngoài đời thực, Lưu Tư Mộ là nhà hoạt động nhân quyền tích cực, thường xuyên lên tiếng đấu tranh cho những người Mỹ gốc Á. Tháng 3 năm nay, nam diễn viên có bài luận dài trên Variety để nói về việc người gốc Á trở thành mục tiêu công kích trên đất Mỹ.

“Những thông tin như Covid-19 là virus Trung Quốc không chỉ thúc đẩy sự căm ghét đối với người Trung Quốc, những người gốc Á khác cũng bị vạ lây. Với tôi, nạn phân biệt chủng tộc rất gay gắt. Điều đó không thể giải quyết bằng phim ảnh, siêu anh hùng gốc Á của Marvel cũng không thể làm điều đó. Điều cần nhất là các bạn thừa nhận, chia sẻ nỗi đau và vị tha với chúng tôi”, Lưu Tư Mộ viết trong bài luận.

Lưu Tư Mộ cũng được tạp chí Time vinh danh trong 100 cuộc trò chuyện truyền cảm hứng. Trong buổi phỏng vấn với ấn phẩm, nam diễn viên bày tỏ cảm xúc khi trở thành siêu anh hùng lớn đầu tiên của châu Á.

Lưu Tư Mộ luôn lên tiếng đấu tranh vì người gốc Á.

"Tôi yêu truyện tranh khi còn nhỏ. Tôi cũng đam mê trở thành những siêu anh hùng. Tôi may mắn vì cuối cùng được trở thành một phần của MCU”, anh nói với Time.

Nam diễn viên cũng hy vọng vai diễn của mình sẽ truyền cảm hứng cho nhiều trẻ em, đặc biệt là những đứa bé gốc Á - những người vốn có cuộc sống không hề dễ dàng khi sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ.

Hiện tại, Lưu Tư Mộ được trang Looper đánh giá có đầy đủ yếu tố và tiềm năng trở thành ngôi sao của Marvel, bao gồm diễn xuất, ngoại hình và cả khả năng võ thuật. Trong tác phẩm của MCU, Lưu Tư Mộ đảm nhận vai Shang-chi, một võ sĩ đã từ bỏ sứ mệnh trở thành sát thủ. Tuy nhiên, quá khứ vẫn đeo bám dù nhân vật quyết quay lưng với mọi thứ.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dự kiến ra rạp ngày 3/9.