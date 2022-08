Tự nhận quen công an, lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Mạo nhận có người quen làm ở Bộ Công an, Ngọc hứa lo lót để cơ quan chức năng dừng phong tỏa lô "đất vàng" trị giá hàng trăm tỷ đồng rồi chiếm đoạt số tiền lớn của bà C.

Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Mai Nữ Lan Ngọc (sinh năm 1981, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngọc bị bắt khi xuất hiện tại nhà riêng sau thời gian lẩn trốn và bị Công an Đà Nẵng phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Đầu năm 2020, bà N.T.B.C. (trú TP Đà Nẵng) thỏa thuận mua lô đất diện tích hơn 3.900 m2 tại khu vực đầu cầu Tuyên Sơn (quận Ngũ Hành Sơn) của ông Đ.D.P. với giá 280 tỷ đồng . Bà C. đã chuyển cho ông P. số tiền đợt một là 135 tỷ đồng và mới lập hợp đồng đặt cọc.

Lô đất nói trên đang được thế chấp vay vốn tại một ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng và khoản vay trên có liên quan đến chị gái ông P. là Đào Thị Như Lệ. Tuy nhiên, khi việc giao dịch lô đất chưa hoàn thành thì bà Lệ vỡ nợ cả nghìn tỷ đồng rồi bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng các hành vi vi phạm pháp luật khác. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị ngân hàng tạm dừng giao dịch đối với lô đất nói trên.

Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng công bố lệnh bắt đối với Mai Nữ Lan Ngọc.

Thông qua người quen, tháng 12/2020, Mai Nữ Lan Ngọc đã tiếp cận bà N.T.B.C. và tự nhận quen biết với người làm việc ở Bộ Công an, đồng thời gợi ý sẽ giúp tháo gỡ các vướng mắc pháp lý để có thể mua bán lô đất trên bình thường. Ngọc đưa ra mức chi phí là 20 tỷ đồng và hứa sau khi “gỡ rối” sẽ nhận chuyển nhượng lại lô đất từ bà C. với giá 400 tỷ đồng .

Sau đó, Ngọc đã nhận 20 tỷ đồng của bà C. và viết giấy biên nhận, ghi rõ trong vòng 15 ngày nếu không lo liệu được sẽ trả lại tiền cho bà C. Đến ngày hẹn, vợ chồng Ngọc không thực hiện được như đã nói nên trả lại cho bà C. 10 tỷ đồng . Số tiền còn lại, Ngọc nhiều lần hẹn nhưng không trả.

Khi cơ quan công an triệu tập, Ngọc thừa nhận sự việc nói trên và cam kết trả số tiền còn lại cho bà C. nhưng sau đó bỏ đi khỏi địa phương.

Ngày 20/6, Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Mai Nữ Lan Ngọc. Do người này trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 1/7, cơ quan công an tiếp tục ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Mai Nữ Lan Ngọc. Đến sáng 1/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng nắm được thông tin Ngọc xuất hiện tại nhà riêng (số 2 Thích Phước Huệ, quận Ngũ Hành Sơn) nên tổ chức bắt giữ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.