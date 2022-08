Tự nhận là công an để lừa chiếm gần 3,5 tỷ đồng

Lĩnh tự nhận đang công tác tại Bộ Công an và có thể xin việc để người khác tin tưởng, chuyển tiền cho mình. Bị can chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can Lê Sỹ Lĩnh (46 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Sỹ Lĩnh. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo công an, do cần tiền tiêu xài nhưng không có nghề nghiệp ổn định, Lĩnh tự giới thiệu mình đang công tác tại Bộ Công an và có nhiều mối quan hệ có thể xin việc cho những người có nhu cầu.

Khi nạn nhân chuyển tiền, lĩnh chiếm đoạt số tiền này dù không xin được việc cho họ. Cơ quan chức năng cho biết tổng số tiền bị can chiếm đoạt là gần 3,5 tỷ đồng .

Ngày 20/7/2021, Công an TP Hà Nội tống đạt quyết định khởi tố bị can Lĩnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do bị can trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan công an ra quyết định truy nã đối với người đàn ông này.

Công an yêu cầu người dân nếu phát hiện bị can Lĩnh báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội (SĐT: 0977966111) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.