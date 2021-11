Từ ngôi sao Disney đến nữ hoàng thảm đỏ

Ngoài nổi tiếng với sự nghiệp diễn xuất, danh tiếng của bạn gái Người Nhện cũng được biết đến nhiều hơn nhờ thời trang thảm đỏ.

Zendaya đã khẳng định được vị trí của mình trong giới thời trang cao cấp nhờ liên tục xuất hiện bắt mắt trên thảm đỏ và hợp tác với các thương hiệu như Valentino, Bulgari, CNN nhận định. Với những bộ trang phục trong chuyến lưu diễn quảng bá Dune gần đây, cựu ngôi sao Disney đã thực sự thu hút sự chú ý của Hội đồng các nhà thiết kế thời trang của Mỹ (CFDA).

Ngày 11/11, cô chính thức được trao giải thưởng Biểu tượng thời trang danh giá. CFDA gọi cô là "nữ vương trị vì" của thảm đỏ, nổi bật ngay khi vừa ra khỏi ôtô.

Đứng cùng hàng ngũ với Beyoncé, Lady Gaga và Jennifer Lopez - loạt ngôi sao đã nhận giải trong những năm gần đây, ngôi sao 25 ​​tuổi đã trải qua chặng đường dài kể từ những ngày cô tham gia Shake It Up. Từ tủ quần áo dành cho tuổi teen sang trọng đến các bộ váy hàng hiệu, cô đã biến mình thành một trong những phụ nữ sành điệu nhất Hollywood.

Sau đại dịch, Zendaya liên tục trở thành tâm điểm của thảm đỏ. Ảnh: G, Vogue, Popsugar.

Bén duyên với Law Roach

Bước ngoặt lớn của Zendaya là khi cô đảm nhận vai Rocky Blue trong loạt phim Disney Shake It Up. Khi đó, tủ quần áo của Zendaya là những gì bạn mong đợi từ một cô gái Disney. Trang phục của cô thường có các họa tiết to như da báo hoặc nhiều loại hoa và thiên hướng xếp lớp.

Khi ở tuổi thiếu niên, cô đã từng bước trở thành người phụ nữ có phong cách sành điệu như ngày nay. Những chiếc áo khoác kiểu dáng đẹp và nhiều món đồ sang trọng theo xu hướng như giày rockstud từ Valentino xuất hiện trong tủ quần áo của cô.

Lâu dần, cô tập làm quen với giày cao gót đế thô và có sở thích sử dụng bảng màu tối hơn. Cô vẫn dành thời gian cho chiếc váy công chúa vải tuyn nhưng kết hợp nó theo cách khác với khoác da biker.

Những bộ váy vải tuyn gắn liền với Zendaya khi còn là ngôi sao Disney. Ảnh: Valerie Macon, Allen Berezovsky.

Một trong những dấu mốc quan trọng giúp phong cách của Zendaya thăng hạng là bén duyên với nhà tạo mẫu Law Roach. Cuộc gặp gỡ của họ được các tạp chí ví như mối quan hệ hiệu quả nhất giữa người nổi tiếng và nhà tạo mẫu ở Hollywood. Roach từng nói với The Zoe Report anh có những kế hoạch lớn để giúp cô vươn lên thành ngôi sao. CNN gọi nó là "canh bạc thành công" khi cô nhận được sự chú ý ngày càng nhiều từ giới truyền thông và các nhà thiết kế.

Rời khỏi Disneyland

Zendaya nhận được lời mời đầu tiên đến sự kiện thời trang hoành tráng Met Gala vào năm 2015. Cô bắt đầu thử nghiệm những bộ váy lộng lẫy hơn, chẳng hạn như chiếc váy dạ hội Met Gala của Fausto Puglisi. Bên cạnh đó, cô cũng tôn vinh những biểu tượng thời trang da màu như Diana Ross và Aaliyah.

Một trong những vẻ ngoài được nhắc đến nhiều nhất của nữ diễn viên là tại Met Gala 2017 - nơi cô bước ra trong chiếc váy Dolce & Gabbana in hình con vẹt. Khi Zendaya bước lên cầu thang của bảo tàng Metropolitan, chiếc váy dạ hội đã giúp cô có tên trong danh sách mặc đẹp nhất và báo hiệu một sự thay đổi lớn trong phong cách.

Cùng năm, cô tiếp tục gây chú ý trong chiếc váy choàng hình bướm Moschino rực rỡ, thể hiện tinh thần của The Greatest Showman tại buổi chiếu phim. Chiếc váy đính sequin màu đỏ - đen cô mặc trong buổi ra mắt Spider-Man: Homecoming, liên quan đến trang phục biểu tượng của siêu anh hùng cũng tạo được dấu ấn.

Những bộ trang phục giúp Zendaya bước đầu gây chú ý trong giới thời trang. Ảnh: Footwearnews, Popsugar.

Đây cũng là khoảng thời gian Zendaya bắt đầu mặc thời trang cao cấp hơn. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng thường xuyên làm việc với các nhà thiết kế ít tên tuổi hơn, chẳng hạn như chiếc váy August Getty hình chuông cô đã mặc tại lễ trao giải MTV Movie & TV 2018 và váy Vivetta ở lễ trao giải Thời trang 2017.

"Dù hóa thân thành Lọ Lem trong bộ váy Tommy Hilfiger sáng màu cho Met Gala 2019, những ngày ở Disney rõ ràng đã ở phía sau cô ấy", CNN nhận định.

Trở thành biểu tượng thời trang

Từ năm 2019, Zendaya củng cố vị thế của một trong những mỹ nhân được săn đón nhất thảm đỏ. Mỗi trang phục cô mặc đều giống một lời tuyên bố về phong cách thời trang tiến bộ vượt bậc của mình. Khoảng thời gian này, Zendaya gây ấn tượng khi liên tục đưa các yếu tố trang phục nam giới vào trang phục của mình.

Michael B.Jordan - ngôi sao điện ảnh người Mỹ - từng có lần đụng hàng với Zendaya khi cùng diện bộ suit họa tiết xám than. Nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra về việc ai là người mặc đẹp hơn. Đa số ý kiến cộng đồng mạng đã nghiêng về diễn viên phim Người Nhện. Bản thân Jordan cũng thừa nhận Zendaya mặc bộ suit đẹp hơn anh ấy.

Zendaya liên tục phá cách và cập nhật kiến thức thời trang của mình. Ảnh: E! Online.

Ngoài phá cách với menswear, Zendaya cũng trau dồi thêm kiến thức về lịch sử thời trang. Cô xuất hiện với những bộ sưu tập thời trang "hàng độc" như chiếc áo choàng Versace màu tím và xanh chanh từ những năm 2000. Đây là biến thể trang phục sân khấu từng được Beyoncé diện. Cô cũng thể hiện tiếng nói của mình thông qua các bộ đồ.

Hồi tháng 4, nhà thiết kế Law Roach đã đăng tải bức hình Zendaya trong trang phục từng được mặc bởi Eunice Walker Johnson - biểu tượng thời trang người da màu. Khi đại dịch khiến các sự kiện thảm đỏ phải tạm dừng, Zendaya vẫn biết cách gây ấn tượng. Ví dụ, cô chọn chiếc váy thiết kế riêng của Giorgio Armani để nhận giải Emmy qua nền tảng trực tuyến.

Sự chỉn chu, luôn lồng ghép các thông điệp đằng sau quần áo khiến phong cách của Zendaya ngày càng ấn tượng. Cùng với sự giúp đỡ từ bậc thầy thời trang Law Roach, cô đã bước khỏi ranh giới của ngôi sao Disney để trở thành biểu tượng thời trang mới trên thế giới.