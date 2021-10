Tự làm cold brew soda chanh tại nhà

Thức uống thanh mát này là lựa chọn lý tưởng để bạn khởi đầu một ngày năng động và sáng tạo.

Cà phê ủ lạnh (cold brew) là phiên bản được nhiều người yêu thích. So với cách pha thông thường, phương pháp ủ lạnh giúp giảm vị đắng và chua của cà phê, phù hợp những ai nhạy cảm với hàm lượng caffeine quá cao hoặc có vấn đề về dạ dày.

Bên cạnh đó, cà phê được ủ thời gian dài (8-12 tiếng) trong nước ở nhiệt độ thấp giúp giữ lại các hợp chất có lợi cho sức khỏe, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ổn định lượng đường trong máu, hạ huyết áp… Thức uống này cũng chứa axit chlorogen và diterpene, có tác dụng tương tự chất chống viêm.

Cà phê ủ lạnh được nhiều người yêu thích. Ảnh: Unsplash.

Trong số các sáng tạo thú vị với món cà phê ủ lạnh, cold brew kết hợp chanh và soda là một phiên bản mang hương vị đặc biệt mà bạn có thể làm tại nhà, nguyên liệu đơn giản.

Là một trong những loại quả chứa nhiều vitamin, nguyên tố vi lượng tốt cho cơ thể, chanh được bổ sung vào các món uống để hỗ trợ thanh lọc cơ thể, kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và giữ làn da trắng khỏe. Tính chua của chanh cũng hỗ trợ kích thích đường ruột, cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa và ngăn ngừa sỏi thận.

Chanh chứa nhiều vitamin C, tốt cho sức đề kháng. Ảnh: Unsplash.

Theo một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ, lượng vitamin C phù hợp để người lớn tiêu thụ mỗi ngày vào khoảng 75-90 mg. Do đó, bạn có thể dùng 1-2 quả chanh, kết hợp cùng các loại rau củ quả khác để bổ sung vừa đủ lượng vitamin C cho cơ thể.

Soda - nguyên liệu khác trong món uống này - có công dụng hỗ trợ chức năng tiêu hóa và túi mật. Sự kết hợp giữa cà phê ủ lạnh, chanh và soda tạo ra món uống mới lạ. Vị đắng, thơm đặc trưng của cà phê, cay the sảng khoái của soda và chút chua, thơm nhẹ của chanh đem đến sự hứng khởi, đánh thức tâm trí người dùng.

Hướng dẫn pha chế cold brew soda chanh

Nguyên liệu

- 50 g cà phê hạt rang Trung Nguyên Legend Success 8 hoặc 3

- 500 ml nước tinh khiết

- 2 lát chanh (40-50 g)

- 70 ml soda

- 5-6 muỗng cà phê đường

- Đá viên

Cách làm

- Bước 1: Xay cà phê ở mức thô, tiếp theo cho thêm nước tinh khiết với tỷ lệ 1:10, khuấy đều hỗn hợp. Đậy kín rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh ủ trong 8-12 tiếng. Sau thời gian ủ, lấy cà phê ra và rót từ từ vào phễu có lót bông thấm để lọc bỏ xác. Đậy kín và bảo quản tinh chất cà phê ủ lạnh ở ngăn tủ mát, sử dụng trong vòng 48 tiếng.

Cà phê cold brew có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh trong 2 ngày. Ảnh: Unplash.

- Bước 2: Chanh ép lấy nước cốt. Cho thêm 70 ml soda và 5-6 muỗng cà phê đường vào, khuấy đến khi hỗn hợp tan đều.

- Bước 3: Cho đá viên vào ly. Nhẹ nhàng rót 50 ml cà phê ủ lạnh lên trên. Bạn có thể trang trí bằng 1-2 lát chanh hoặc lá hương thảo để cốc cà phê hấp dẫn hơn.

Cold brew soda chanh với hương vị mới lạ sẽ giúp tâm trí bạn bừng tỉnh. Ảnh: Trung Nguyên Legend.