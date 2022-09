Từ Khai Sính bị cắt vai sau bê bối tình tay ba

Các nhà sản xuất không còn tin tưởng nam diễn viên sau lùm xùm tình cảm với Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát. Để dự án thuận lợi ra mắt, họ thay vai của Từ Khai Sính.

Ngày 7/9, Sohu đưa tin Từ Khai Sính bị đoàn phim Take It, Till You Make It loại khỏi dự án sau khi vướng bê bối tình ái. Người thay thế nam diễn viên quay lại và tiếp tục thực hiện tác phẩm là tài tử Hàn Đông Quân. Hàn Đông Quân được ghi nhận có mặt ở phim trường vào sáng nay.

Theo Sohu, đoàn phim Take It, Till You Make It khởi quay vào đầu tháng 7. Sau khi vướng tai tiếng đời tư vào cuối tháng 8, Từ Khai Sính không còn đến phim trường. Hơn một tuần qua, nữ chính Thái Văn Tịnh được trông thấy xuất hiện một mình ở địa điểm quay.

Sự nghiệp và danh tiếng của Từ Khai Sính bị ảnh hưởng nặng nề sau bê bối tình ái. Ảnh: Sina.

Với việc dự án Take It, Till You Make It thay đổi nam chính, Thái Văn Tịnh sẽ phải làm việc thêm 15 ngày để hoàn thành cảnh quay đôi với Hàn Đông Quân. Theo QQ, đoàn phim Take It, Till You Make It gánh tổn thất không nhỏ vì Từ Khai Sính.

Từ Khai Sính đang bị giới giải trí tẩy chay sau khi vướng bê bối tình cảm với hai người đẹp Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát. Vì hình ảnh bị hoen ố, nam diễn viên làm ảnh hưởng tới nhiều đối tác, thương hiệu và phải bồi thường thiệt hại.

Ngoài Take It, Till You Make It , Từ Khai Sinh có 4 bộ phim đang chờ phát sóng gồm tác phẩm điện ảnh Vua bầu trời, phim cổ trang Hoa Khê ký, Soi sáng em và dự án mới hoàn thành Quyến luyến hồng trần. Trong đó Quyến luyến hồng trần có nguy cơ thiệt hại lớn vì hai diễn viên chính là Từ Khai Sinh và Cổ Lực Na Trát vướng lùm xùm tình ái.

Sohu phân tích cát-xê mỗi phim của Từ Khai Sính trên dưới 10 triệu NDT, như vậy với 4 tác phẩm, nam diễn viên có thể phải trả lại thù lao 30 triệu NDT ( 4,3 triệu USD ). Hiện tại, các hợp đồng đóng phim đều yêu cầu nghệ sĩ không được để xảy ra bê bối, tránh làm ảnh hưởng tới dự án. Khi vướng scandal, diễn viên phải bồi thường thiệt hại gấp vài lần so với thù lao nhận được.

Từ Khai Sính được cho là mất thêm ít nhất 10 triệu NDT ( 1,4 triệu USD ) để bồi thường cho các nhãn hàng. Trước scandal, anh ký hợp đồng đại diện cho ba thương hiệu gồm nền tảng thương mại điện tử, sản phẩm chăm sóc da và sữa rửa mặt.

Ngoài ra, anh đang là nghệ sĩ thuộc công ty của tài tử Hoàng tử ếch Minh Đạo, công ty quy định nghệ sĩ không được hẹn hò và phải giữ hình ảnh sạch đẹp. Vì vi phạm hợp đồng, Từ Khai Sính có thể bị phạt 10 triệu NDT ( 1,4 triệu USD )

Từ Khai Sính sinh năm 1990, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Anh bước chân vào showbiz từ năm 2012. Tham gia nhiều phim, nhưng mãi đến năm 2019, tên tuổi Từ Khai Sính mới được biết đến sau thành công của Tại sao boss muốn cưới tôi.

Nam diễn viên được yêu thích với gương mặt điển trai, nam tính. Trước bê bối, sự nghiệp của Từ Khai Sính không quá nổi bật, nhưng được đánh giá ổn định trong ngành giải trí.

Tối 25/8, Trương Thiên Ái tung ghi âm nam diễn viên thừa nhận ngoại tình với cô gái khác, phản bội cô. Ngoài ra, Từ Khai Sính được cho là tán tỉnh Cổ Lực Na Trát khi chưa chia tay rõ ràng với Trương Thiên Ái. Trước sức ép dư luận, Từ Khai Sính lên tiếng xin lỗi hai mỹ nhân.