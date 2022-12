Tủ đầu giường gây xôn xao của Elon Musk

Bức ảnh tủ đầu giường do CEO Twitter đăng tải gây xôn xao vì khẩu súng, cùng một quyển sách của cố Tổng thống Mỹ George Washington.

Bức ảnh được Elon Musk đăng lên Twitter với nội dung "Tủ đầu giường của tôi". Ảnh: Elon Musk.

Trong bức ảnh Elon Musk đăng lên Twitter ngày 28/11, người dùng có thể thấy 2 khẩu súng giả và những lon Diet Coke, nước ngọt không caffeine. Trên mặt tủ còn có "Washington Crossing the Delaware" của họa sĩ Emanuel Leutze, và cuốn sách do cố tổng thống Mỹ viết.

"Đây là tủ đầu giường của tôi", Musk cho biết trên Twitter. Nhìn vào ảnh, Business Insider cho rằng cuốn sách thuộc boxset Books of American Wisdom (Loạt sách về trí tuệ Mỹ).

Cuốn sách của George Washington nói về cách ứng xử trước công chúng, có tên Rules of Civility and Decent Behaviour in Company and Conversation (Nguyên tắc cư xử văn minh và tử tế với người khác và những cuộc trò chuyện).

Bên cạnh sách về ứng xử của Washington, những tác phẩm khác trong bộ sách còn bao gồm US Constitution (Hiến pháp Mỹ), Declaration of Independence (Tuyên ngôn Độc lập) và cuốn The Way to Wealth (Con đường dẫn đến giàu có) của Benjamin Franklin.

Sách của Washington dài 36 trang, gồm 110 quy tắc ứng xử để trở thành một quý ông lịch thiệp. Theo mô tả trên Amazon, đây là bài tập của Washington khi còn học ở trường, đa số quy tắc dựa trên một cuốn sách về nghi thức xã giao của Pháp, được viết năm 1595.

Trong khi đó, The Way to Wealth gồm các câu thành ngữ về đạo đức và sự tiết kiệm. Một số câu nổi bật như "There are no gains, without pains" (Không có thành công mà không đau đớn) hay "Early to bed, and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise" (Ngủ sớm và dậy sớm giúp con người khỏe mạnh, giàu có và thông thái).

Những khẩu súng giả xuất hiện trong bức ảnh cũng gây chú ý. Sau vụ xả súng tại trường tiểu học Robb ở bang Texas (Mỹ) hồi đầu năm, Musk nêu quan điểm ủng hộ quyền mang vũ khí trong Tu chính án số 2, cho rằng những người mua súng cần được kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt.

Sách về ứng xử trước công chúng của George Washington. Ảnh: Heinz History Center.

Vị tỷ phú cũng rất thích Diet Coke. Trong cuộc phỏng vấn với Inc năm 2007, Musk kể lại việc từng uống 8 lon Diet Coke và rất nhiều cà phê trong ngày để hoàn thành công việc.

Musk cũng được biết đến với cường độ làm việc cao. Tại Tesla và SpaceX, vị tỷ phú luôn đặt mục tiêu cao, dành 120 tiếng làm việc mỗi tuần, thậm chí ngủ trên sàn.

Ông cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm trên mạng xã hội, tạo nên hiệu ứng tích cực lẫn tiêu cực. Gần đây nhất, Musk chỉ trích Apple vì dọa xóa Twitter khỏi App Store, cáo buộc công ty này rút hầu hết quảng cáo trên nền tảng. Trước đó, ông cũng tranh cãi với một số chính trị gia trên mạng xã hội.

Phong cách làm việc và lãnh đạo của Musk cũng tạo ra nhiều ý kiến. Một số cựu lãnh đạo, nhân viên Tesla hay SpaceX nói rằng vị tỷ phú khó tính, dễ nổi giận. Tuy nhiên, CEO Tesla phủ nhận mọi cáo buộc, nói rằng ông chỉ đưa ra ý kiến "thẳng thắn" cho nhân viên.