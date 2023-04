Truyền thông Trung Quốc khen Chi Pu

Trong bài viết mới đăng, tờ Sina chỉ ra 3 điểm khác biệt của Đạp gió 2023 (tên gọi trước đó là Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng) so với các mùa trước. Chương trình năm nay nâng cấp sân khấu. Qua trailer phát hành cách đây một ngày, ê-kíp khiến khán giả bất ngờ khi cho thấy sự đầu tư về dàn dựng, thiết kế sân khấu. Theo đó, 33 thí sinh, bao gồm Chi Pu, xuất hiện trên sân khấu nước hoành tráng.

Đạp gió 2023 không giới hạn các vòng thi ở địa điểm cố định. Các thí sinh có thể đến thành phố khác nhau để biểu diễn ở sân khấu ngoài trời. Sự kết hợp giữa chương trình thực tế ngoài trời và cuộc thi là điểm nhấn đầu tiên của mùa thứ 4.

Điểm nhấn thứ hai là sự tham gia của các thí sinh quốc tế, chẳng hạn nữ diễn viên Choo Ja Hyun đến từ Hàn Quốc, Mai Mizuhashi (nghệ danh MARiA - Nhật Bản), Annie Lowdermilk (Mỹ), hay Chi Pu.

“Thí sinh Việt Nam là Chi Pu có vẻ đẹp nổi bật và công việc diễn viên. Cô được mệnh danh là Địch Lệ Nhiệt Ba của Việt Nam”, tờ Sina viết.

Ở trailer, Chi Pu được đứng trên bục cao, cạnh sát Ella - người đảm nhận vị trí center (đứng trung tâm). Đây là vị trí rất nổi bật.

Điểm nhấn thứ ba của mùa năm nay là thay đổi luật chơi. Trong ba mùa trước, hình thức thi đấu về cơ bản giống nhau. Các thí sinh bắt đầu bằng màn trình diễn cá nhân rồi đến trận đấu nhóm.

Với mùa 4, dàn thí sinh bắt đầu bằng trận chiến đồng đội. Các nhóm được thành lập theo ý muốn và số lượng thành viên có thể là một hoặc nhiều người.

Sina nhận định về tổng thể, chương trình Đạp gió 2023 đã có những thay đổi lớn, đặc biệt là sự gia tăng số lượng nghệ sĩ nước ngoài, xét về đội hình cũng không hề thua kém 3 mùa trước.

Trong trailer phát hành ngày 28/4, Chi Pu xuất hiện cùng 32 thí sinh khác đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Cô nói bằng tiếng Việt: “Vẻ đẹp đầu tiên Chi cảm nhận được là về con người ở đây".

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ do Mango TV thực hiện. Trong chương trình, các ca sĩ nữ trên 30 tuổi cạnh tranh nhau để được công chúng quan tâm trở lại và ra mắt trong nhóm nhạc dự án.

Trong các mùa trước đó, chương trình đều đạt tỷ suất người xem cao và lọt top những game show nổi tiếng nhất năm tại Trung Quốc. Qua đó, Vương Tâm Lăng, Jessica Jung, Jia… cũng vực dậy sự nghiệp và thu về hàng loạt hợp đồng quảng cáo.

