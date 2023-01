Truyền thông Hàn Quốc đưa tin G-Dragon hẹn hò

Theo truyền thông Hàn Quốc và Trung Quốc, G-Dragon cùng cháu gái của bà Lee Myung Hee tới xem concert Street Man Fighter On The Stage. Điều đó làm dấy lên thông tin họ hẹn hò.

G-Dragon vướng tin hẹn hò cháu gái của bà Lee Myung Hee. Ảnh: 163.

Chiều 10/1, tin tức của Newsen cho biết phương tiện truyền thông Trung Quốc Sina Entertainment đưa tin G-Dragon hẹn hò cháu gái của bà Lee Myung Hee - Chủ tịch tập đoàn Shinsegae. Lee Myung Hee cũng là con gái út của ông Lee Byung Chul - người sáng lập tập đoàn Samsung. Truyền thông Hàn Quốc liên hệ nhưng công ty quản lý của G-Dragon là YG Entertainment chưa phản hồi thông tin trên.

Theo Sina Entertainment, cháu gái bà Lee Myung Hee cùng người đàn ông được cho là G-Dragon tới xem concert Street Man Fighter On The Stage. Trong hình ảnh do Sina Entertainment công bố, người đàn ông giống G-Dragon đội mũ len đen và đeo khẩu trang. Sau đó, cô gái cũng đăng hình về buổi diễn trên trang cá nhân.

Trong hình ảnh, người đàn ông cầm light stick của YGX (nhóm nhảy trực thuộc YG Entertainment và tham gia concert Street Man Fighter On The Stage) có hình xăm mặt cười ở giữa ngón cái và ngón trỏ. Đáng nói, hình xăm của người trong hình giống hệt G-Dragon. Những bằng chứng trên làm dấy lên thông tin hai người hẹn hò.

G-Dragon trong concert và hình ảnh do cô gái đăng tải. Ảnh: Newsen.

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng G-Dragon chỉ cùng bạn bè tới concert để ủng hộ nhóm nhảy YGX vì họ đều trực thuộc công ty YG Entertainment.

G-Dragon sinh năm 1988, là trưởng nhóm Big Bang kiêm rapper đình đám Hàn Quốc. G-Dragon gần đây thông báo anh đang chuẩn bị album mới sau khi gia hạn hợp đồng với YG Entertainment.

G-Dragon chưa công khai bất cứ mối quan hệ nào từ khi ra mắt. Anh từng lộ ảnh hẹn hò người mẫu kiêm diễn viên Nhật Bản Kiko Mizuhara, Nana Komatsu, cựu thành viên nhóm After School Lee Joo Yeon và Jennie của BlackPink. Nhưng công ty quản lý của G-Dragon luôn từ chối trả lời vấn đề riêng tư của nghệ sĩ.