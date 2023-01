Truy xét vụ trộm hơn 100 lượng vàng ở TP.HCM

Công an TP.HCM đang trích xuất dữ liệu camera, truy bắt người đàn ông đột nhập vào tiệm vàng ở quận 12, lấy đi hơn 100 lượng vàng.

Ngày 30/1, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra, truy bắt nghi phạm trộm hơn 100 lượng vàng tại tiệm vàng Kim Thịnh.

Theo điều tra, sáng 29/1, chị M.T.P.D. (chủ tiệm vàng K.T.) mở cửa tiệm, phát hiện mất nhiều vàng. Qua kiểm tra, nạn nhân ước tính khoảng 88 lượng vàng 18k và khoảng 30 lượng vàng 24k bị đánh cắp.

Nhận tin báo, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh của tiệm vàng để truy xét kẻ gây án.

Bước đầu, camera an ninh ghi nhận kẻ trộm có dáng người cao, đội nón kết màu đen, đeo khẩu trang, mặc áo khoác dài tay và đeo balo màu đen.