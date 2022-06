Truy xét những nhóm cướp giật manh động

Nhiều người sử dụng tài sản như điện thoại, tụ tập hóng gió ở những khu vực vắng vẻ, hoặc các ngôi nhà mở cửa sổ, cửa tum trên cao, đã tạo điều kiện cho tội phạm trộm, cướp.

Dù đã gần 2 tháng trôi qua, song mỗi khi nhắc lại, chị Nguyễn Thị Thanh (họ tên bị hại đã được thay đổi) vẫn còn chưa hết hoảng sợ bởi hành vi manh động của đối tượng cướp tài sản.

Chập tối 5/6, chị Thanh điều khiển chiếc xe đạp đến gần khu vực ngã ba phố Nguyễn Sơn giao với phố Ngọc Lâm để ngồi bán bóng bay. Trong lúc chờ khách mua, chị Thanh có lấy chiếc điện thoại ra để xem tin tức cho đỡ buồn. Lúc này, thanh niên điều khiển xe máy đi trên đường tiến lại phía chị Thanh và bất ngờ cướp giật chiếc điện thoại của chị Thanh rồi bỏ chạy.

Lang thang "rình mồi"

Bị cướp giật bất ngờ, chị Thanh chỉ kịp kêu "cướp, cướp" và bất lực nhìn đối tượng bỏ chạy về đường Nguyễn Văn Cừ. May mắn, nhiều người dân quanh đó nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Thanh đã lao ra đuổi theo đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng cướp giật rút ngay dao ra vung lên chém loạn xạ, đe dọa khiến không ai dám tới gần và nhân cơ hội đó phóng xe bỏ trốn.

Chưa đầy ngày sau khi gây án, đối tượng đã bị Công an phường Ngọc Lâm và Đội Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an quận Long Biên truy xét, bắt giữ. Danh tính đối tượng được làm rõ là Đặng Khuê Văn (SN 1984, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội). Tại cơ quan công an, Văn khai nhận đi cướp giật lấy tiền chơi game, đưa bạn gái lên bar để ăn chơi.

Đặng Khuê Văn dùng dao đi cướp giật, chống lại người dân khi bị truy bắt.

Nếu như Đặng Khuê Văn đi gây án một mình, ổ nhóm 3 đối tượng gồm Lã Xuân Duy Anh (SN 2004, trú tại phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Đinh Hoàng Long (SN 2003, trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) và Nguyễn Ninh Sơn (SN 2003, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) liên kết lại để thực hiện những "mẻ" lớn hơn.

Đều học hành không đến nơi đến chốn, thời gian tại các tụ điểm ăn chơi nhiều hơn ở nhà, chính vì vậy các đối tượng lúc nào cũng cảm thấy bí bách về tiền bạc. Trưa 30/5, cả nhóm ngồi uống trà đá ven đường khu vực phố Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Do không có tiền tiêu xài, Duy Anh đã rủ Long và Sơn đi cướp giật điện thoại để bán rồi lấy tiền chia nhau ăn chơi.

Sau khi thống nhất kế hoạch, Duy Anh điều khiển xe máy chở theo Long và Sơn ngồi sau lang thang khắp các tuyến phố để tìm "con mồi". Chúng bàn nhau lượn qua những tuyến phố vắng vẻ, tập trung nhắm vào những phụ nữ, cô gái trẻ đi một mình trên đường rồi áp sát để đối tượng ngồi sau cướp giật tài sản như dây chuyền, điện thoại, túi xách.

Tối cùng ngày, cả nhóm điều khiển xe máy đến gần khu vực ngã tư Xã Đàn - Nam Đồng và phát hiện hai phụ nữ đi trên chiếc xe máy Honda Lead, người ngồi sau đang sử dụng điện thoại. Nhận thấy thời cơ đã đến, các đối tượng nhanh chóng điều khiển xe áp sát, bám theo qua ngã tư trên rồi để Long ngồi sau cướp giật điện thoại.

Dù bị cướp giật bất ngờ song phản xạ của cô gái trên lại khá tốt khi nắm chặt chiếc điện thoại, giằng giật khiến cho đối tượng Long không thể lấy được chiếc iPhone. Các đối tượng hoảng hốt bỏ chạy khi cô gái trên tri hô: "Cướp! Cướp" và nhanh chóng bị người dân đi đường vây bắt giữ. Riêng Long lợi dụng lúc lộn xộn đã chạy bộ vào ngõ nhỏ rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, ngay hôm sau, đối tượng đã phải ra đầu thú khi biết không thể trốn thoát khỏi sự truy bắt của CSHS.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã làm rõ, ngoài vụ cướp giật trên, trước đó, ổ nhóm này đã gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật khác trên địa bàn Hà Nội. Ít giờ khi gây án tại Xã Đàn, chúng điều khiển xe máy xuống phố Nguyễn Tông Phan, quận Thanh Xuân và cướp giật được chiếc điện thoại của người dân đi trên đường. Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về hành vi cướp giật tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.

Trung tá Trần Minh Quang, Đội trưởng Đội Phòng, chống cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội cho biết cướp giật trên đường phố tài sản chủ yếu các đối tượng nhắm vào là điện thoại, túi xách, dây chuyền vàng, trong đó dây chuyền vàng là thứ mà các đối tượng rất ưa thích bởi giá trị cao.

Mới đây, trong ngày 30/5 và 2/6, Công an thị xã Sơn Tây đã bắt giữ Nguyễn Danh Phan (21 tuổi, ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội). Danh gây ra liên tiếp 3 vụ cướp giật dây chuyền vàng của các phụ nữ đi trên đường vắng. Chiều 30/5, Phan điều khiển xe máy đi loanh quanh tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Khi đến khu vực đường Z175 xã Xuân Sơn, lúc này Phan nhìn thấy phụ nữ đi xe đạp điện một mình, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng, liền áp sát để cướp giật.

Chưa thỏa mãn với tài sản cướp giật được, Phan tiếp tục đi xe khu vực đường tỉnh lộ 413 xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây để tìm kiếm "con mồi". Tại đây, Phan đuổi theo phụ nữ đi xe máy một mình và cũng nhanh chóng áp sát, cướp giật sợi dây chuyền vàng trên cổ bị hại rồi bỏ trốn. Manh động hơn, trưa 2/6, khi đi qua địa phận xã Thanh Mỹ, mặc dù thấy người phụ nữ đang bế con nhỏ đứng trước cửa nhà, Phan vẫn manh động áp sát, cướp giật sợi dây chuyền của bị hại.

Chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản

Tất cả thông tin về các đối tượng, vụ án cướp giật tài sản trên đã được Phòng CSHS đưa vào diện theo dõi để làm công tác phòng ngừa chung trên toàn thành phố. Trung tá Trần Minh Quang cho biết, cùng với sự manh động của các đối tượng gây án thì chính tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của không ít bị hại đã khiến cho những đối tượng này có thêm điều kiện thuận lợi để ra tay cướp giật tài sản.

Điểm lại những vụ án trên cho thấy, gần như tất cả bị hại đều có những sơ hở riêng. Nếu như bị hại đi trên đường, đều là những tuyến đường vắng vẻ, hoặc có sử dụng điện thoại, tài sản. Đó còn là chưa kể thói quen ăn mặc khi thời tiết nắng nóng rất thuận tiện cho việc các đối tượng cướp, cướp giật tài sản nhắm vào dây chuyền, lắc, vòng tay, hoa tai vàng, túi xách…

Hiện nay, việc sử dụng điện thoại di động phổ biến, bất kể ở đâu. Rất nhiều người điều khiển xe máy, ngồi sau môtô, xe máy cũng sử dụng điện thoại, điều này không những tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông mà còn khiến cho tội phạm đường phố như cướp, cướp giật có thêm điều kiện gây án.

Chỉ huy Đội Phòng, chống cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSHS khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi lái xe, điều khiển phương tiện cũng như ngồi sau môtô, xe máy. Những đối tượng cướp, cướp giật thường bám theo bị hại, chọn chỗ, điểm đường vắng và ra tay. Đã có nhiều trường hợp đối tượng gây án cướp giật, bị hại hoảng hốt, bất ngờ, loạng choạng ngã xuống đường gây thương tích, thậm chí tử vong.

Nhiều trường hợp cố tình chống trả lại đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm, có thể bị chúng đâm, chém. Trong trường hợp trên, người dân cần chủ động bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân trước khi nghĩ đến việc lấy lại tài sản. Hãy đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Cũng theo trung tá Tống Đăng Công, để phòng, chống các hệ, loại tội phạm trong đó có tội phạm gây án đường phố như trộm, cướp giật tài sản, Công an quận Hoàn Kiếm chủ động trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch liên quan đến điều tra cơ bản, tuyên truyền cho người dân ở 18 phường trên địa bàn những phương thức, thủ đoạn của đối tượng gây án từ đó có biện pháp phòng chống.

Người dân cần chủ động hơn trong việc tự bảo vệ tài sản, sức khỏe của bản thân bằng chính việc thay đổi những thói quen sinh hoạt tưởng chừng rất nhỏ như: Đóng chặt cửa sổ, ô thoáng của các căn nhà, hay hạn chế đi chơi khuya, mặc quần áo để lộ tài sản hay đeo, treo túi, tài sản ở trên người, trên xe… tránh để tội phạm có cơ hội tiếp cận, gây án.