Truy xét hung thủ giấu mặt

Điểm lại những cuộc truy xét án chưa rõ thủ phạm, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên nhắc đến vụ trọng án sát hại 3 người trong gia đình ở phường Hòa Hiệp Trung.

Ba nạn nhân là 2 vợ chồng cùng người con gái tử vong tại nhà sáng 29/5/2022, trên thi thể có nhiều dấu vết tác động bởi vật tày và sắc nhọn. Nhận định đây là vụ trọng án giết người do mâu thuẫn, thù oán cá nhân, các trinh sát hình sự khẩn trương rà soát mối quan hệ sinh hoạt của các nạn nhân.

Qua đó được biết một trong 3 người là chị Nguyễn Thị Dương chung sống với Đoàn Minh Hải (SN 1988), trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung từ năm 2018, nhưng không đăng ký kết hôn.

Một năm sau, chị Dương sinh con gái, nhưng bất hòa tình cảm, nên đưa con về nhà cha mẹ ruột cách nhà Hải hơn 800 m để sinh sống. Nhiều lần Hải lấy cớ thăm con để gây sự, chửi mắng, đe dọa tính mạng, xúc phạm nhân phẩm chị Dương và cha mẹ chị.

Hai lần bị xử phạt hành chính rồi áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương, nhưng Hải tiếp tục đánh mẹ chị Dương và dùng dao đâm một thanh niên ở cùng địa phương, nên các cơ quan chức trách đang lập thủ tục đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự dẫn giải hung thủ Đoàn Minh Hải từ TP Hồ Chí Minh về TP Tuy Hòa.

“Sau khi xảy ra vụ trọng án, Đoàn Minh Hải đưa con gái về nhà cha mẹ ruột rồi “chuồn” khỏi địa phương, nên chúng tôi nhận định đối tượng này là nghi can cần truy tìm. Tôi trực tiếp báo cáo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp hỗ trợ các mũi trinh sát của Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên”, Đại tá Tuấn kể.

Cuộc truy nóng ráo riết, xuyên suốt hành trình hơn 500 km từ Phú Yên vào TP.HCM. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến chiều tối 29/5/2022, các trinh sát đã tìm được và tổ chức vây bắt đối tượng Đoàn Minh Hải đang đi xe máy ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.

Tại cơ quan điều tra, Hải thú nhận, chỉ vì bức xúc sau nhiều lần bị chị Dương và gia đình cản trở thăm con, chiều 28/5/2022, đối tượng mang theo túi nylon có búa và dao đến nhà chị Dương sát hại người phụ nữ này cùng cha mẹ chị. Gây án xong, Hải lau chùi vết máu, tẩu thoát khỏi hiện trường. Đến chiều tối, Hải lẩn trốn vào TP.HCM bằng xe máy, nhưng đã sa lưới sau 12 giờ kể từ khi gây án.

Trước đó hơn 2 tháng, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Đồng Xuân cũng lật tẩy hành tung hung thủ giết người, tạo chứng cứ ngoại phạm. Vào tầm chiều tối 9/2/2022, ông Trần Văn Bình (SN 1966, trú ở thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân về đến nhà sau nhiều giờ bia rượu với bạn bè, thì phát hiện người vợ là Từ Thị Cúc tử vong trong nhà, trên thi thể có nhiều vết chém vào mặt, cổ. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị sát hại bằng vật sắc bén.

Sau nhiều cuộc rà soát, sàng lọc, các trinh sát loại trừ nguyên nhân mâu thuẫn, thù oán người ngoài và nghi vấn kẻ trộm vào bị nạn nhân phát hiện, nên ra tay sát hại. Nghi can còn lại là người chồng nạn nhân đang bày tỏ thái độ xót thương vợ. Đến chiều 11/2/2022, Trần Văn Bình được mời đến Công an huyện Đồng Xuân.

“Nhiều giờ liền, nghi can tìm mọi cách chối cãi, đưa ra chứng cứ ngoại phạm là từ trưa đến chiều tối chỉ đi nhậu và ca hát với một số người ở cùng địa phương. Khi chúng tôi phân tích những mâu thuẫn trong lời khai, thời gian rời khỏi cuộc nhậu đi lấy sạc pin loa hát di động và những dấu vết thu thập tại hiện trường thì Bình lầm lỳ, né tránh. Tranh thủ thời điểm này, chúng tôi tác động tâm lý kết hợp cảm hóa, thuyết phục, đến chiều 12/2/2022, Bình khai nhận hành vi phạm tội giết người”.

Thượng tá Trương Bình Sơn, Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên cho biết thời gian Bình rời cuộc nhậu về nhà lấy sạc pin loa hát di động là thời điểm gây ra tội ác. Chỉ vì bà Cúc càu nhàu nói Bình không lo cắt cỏ nuôi bò mà mải mê ăn nhậu, Bình lấy con dao băm rau chém vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau đó, Bình trở lại cuộc nhậu, đến chiều tối mới về nhà giả vờ hoảng hốt, kêu la. Thế nhưng, màn kịch vụng về đã bị lật tẩy bởi kết quả khám nghiệm hiện trường và những chiến thuật hỏi cung linh hoạt, sắc bén.

Một trong những vụ trọng án đã được Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa khám phá nhanh, bắt gọn thủ phạm là vụ sát hại 3 công nhân tại Khu Công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. Thời điểm đó, do yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, nên các doanh nghiệp hoạt động “3 tại chỗ”, vì thế Công ty TNHH Chánh Thu ở Bến Tre lập khu tạm trú thuê của Công ty TNHH Biển Sáng trong Khu công nghiệp Suối Dầu để sơ chế sầu riêng xuất khẩu.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên chỉ đạo công tác điều tra án chưa rõ thủ phạm.

Khoảng 5h45 ngày 16/8/2021, một công nhân phát hiện 3 đồng nghiệp, đồng hương ở Tiền Giang nằm bất động trên võng và giường xếp do trọng thương vùng đầu. Dù đã được đưa đi cấp cứu, 2 nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, người còn lại thương tích 87%.

“Rà soát 51 công nhân lưu trú ở đó, chúng tôi phát hiện Đinh Điền Trung (SN 1967), trú ở khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đã “biến mất” bất thường, điện thoại mất liên lạc, nên đưa vào diện nghi vấn”, Đại tá Trần Hữu Tượng, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.

Cuộc truy lùng Đinh Điền Trung được triển khai bằng nhiều biện pháp, đến 16h30 cùng ngày, trinh sát phát hiện, bắt giữ hung thủ đang lẩn trốn trong phân xưởng một doanh nghiệp đang tạm dừng sản xuất.

Qua đấu tranh khai thác, Trung khai nhận sau cuộc bia rượu và đánh bạc trong đêm 15/8/2021, gã đàn ông này là người đi ngủ muộn nhất nhưng đến gần 5h hôm sau đã thức giấc. Chợt nhớ 2 lần thua bạc đồng nghiệp hơn 17 triệu đồng, Trung cay cú lấy ống tuýp sắt đánh nhiều nhát vào đầu và mặt 3 đồng nghiệp khi họ còn đang ngủ rồi vượt tường rào tìm đường lẩn trốn. Tại phiên xử phúc thẩm ngày 10/6/2022, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã bác kháng cáo, giữ nguyên hình phạt tử hình về tội “Giết người” đối với bị cáo Đinh Điền Trung.

Một vụ trọng án khác xảy ra ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang vào nửa đêm 5/2/2021, các trinh sát của Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP Nha Trang truy xét hơn 20 ngày đêm đã lật tẩy hành tung hung thủ. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Lực (SN 1977), trú ở hẻm 153 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tử vong bên cạnh xe máy, trên thi thể có vết đâm.

Hình ảnh trích xuất từ camera ở gần hiện trường cho thấy, nghi can là nam thanh niên đi xe máy Virio màu xanh, độ tuổi 25-30, cao khoảng 1,65 m, vóc dáng gầy, mặc áo dài tay và quần vải màu tối, mũ bảo hiểm màu trắng có lưỡi trai. Đối tượng còn lại là nữ giới, đi xe máy Honda Vision màu đỏ, độ tuổi 20-22, cao khoảng 1,5 m, vóc dáng nhỏ, mặc áo sơ mi màu tối, mũ bảo hiểm màu đỏ, tóc nhuộm vàng.

Từ một nguồn tin, trinh sát đã tìm ra cô gái trong camera là nhân viên tiếp thị bia tại quán nhậu ở khu dân cư Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang khi người này vừa nhuộm đổi màu tóc vàng sang đen. Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác, cô gái khai ra người cùng đi là Trần Quốc Dũng (SN 1997), trú ở 13 Đô Lương, phường Phước Tiến, TP Nha Trang.

Trên đường đi, cô gái đã xảy ra va chạm giao thông với anh Nguyễn Văn Lực dẫn đến cãi vã. Dũng cầm mũ bảo hiểm đánh anh Lực đồng thời rút con dao mang theo đâm vào ngực nạn nhân rồi hối thúc bạn gái tẩu thoát. Thời điểm xảy ra vụ án cuối năm, nên các trinh sát phải truy lùng xuyên Tết Nguyên đán Canh Tý, đến chiều 27/2/2021 đã vây bắt được Trần Quốc Dũng khi đang ẩn mình tại nhà người thân ở làng biển Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Hung thủ có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”, vừa mới ra khỏi trại giam hơn 40 ngày đã gây ra trọng án. Khi đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố thêm 5 bị can về tội “Không tố giác tội phạm” và “Che giấu tội phạm”.