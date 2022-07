Truy tố tên cướp giết người phụ nữ ở TP.HCM rồi dựng hiện trường giả

Sau khi sát hại chủ căn nhà ở quận Phú Nhuận để cướp tài sản, Quỳnh phóng hỏa tạo hiện trường giả.

Ngày 19/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để truy tố Đồng Xuân Quỳnh về tội Giết người và Cướp tài sản.

Đồng Xuân Quỳnh (SN 1988, quê Thái Nguyên, tạm trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM) từng làm giám sát thi công. Do đánh bạc qua mạng, bị can nợ nần và mất khả năng chi trả. Sau đó, Quỳnh lên kế hoạch sát hại chủ căn nhà ở quận Phú Nhuận để cướp tài sản, rồi phóng hỏa tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Cú trượt dài từ cờ bạc

Theo kết luận điều tra, năm 2020, Quỳnh làm nghề giám sát thi công cho Công ty nội thất T.P. Quá trình làm việc tại đây, Quỳnh đánh bạc qua mạng, thua lớn và nợ 90 triệu đồng. Quỳnh vay mượn ngoài xã hội 50 triệu đồng, với lãi suất lên đến 50.000 đồng/ngày.

Từ cuối tháng 7/2020 đến giữa tháng 8/2020, Quỳnh được phân công giám sát thi công nội thất cho gia đình bà Ngô Thị Nga (SN 1954, chủ căn nhà trong hẻm 50 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận) nên nắm được ngõ ngách căn nhà này.

Bị can biết bà Nga mới bán một căn nhà ở chỗ khác với giá 12 tỷ đồng để mua lại căn nhà này giá 8,5 tỷ đồng . Còn Quỳnh vẫn tiếp tục thua cá cược. Anh ta vay mượn tiền của nhiều người thân, bạn bè và đối tượng bên ngoài xã hội. Nhiều chủ nợ đòi tiền, Quỳnh phải liên tục khất nợ.

Đồng Xuân Quỳnh bị bắt giữ.

Sáng 27/10/2020, chủ nợ ráo riết yêu cầu trả tiền và dọa nếu không trả sẽ chặt tay. Nhớ đến việc bà Nga mới bán nhà, Quỳnh nảy sinh ý định đến nhà người phụ nữ này để cướp tài sản.

Hôm đó, Quỳnh xe ôm đến gần nhà bà Nga để quan sát khoảng 20 phút trước khi gây án.

Khoảng 11h45 cùng ngày, Quỳnh bấm chuông, nói đến để sửa lại gương trong phòng. Bị can lên lầu 2 rồi trở xuống lầu 1 ngồi nói chuyện với gia chủ. Hơn nửa giờ sau, bà Nga lên lầu để lấy áo quần thì Quỳnh đi theo.

Tới tầng 2, bị can vào phòng lấy đoạn dây điện rồi theo dõi nhất cử nhất động của chủ nhà. Khi bà Nga bước xuống cầu thang, Quỳnh dùng dây điện siết cổ, kéo vào phòng. Đến khi nạn nhân bất động, bị can kéo thi thể vào chân giường, lấy mền phủ lên.

Đốt nhà tạo hiện trường giả

Sau khi gây án, Quỳnh lục tủ lấy đồng hồ, nữ trang, 2 laptop, 340.000 đồng, 1.500 USD ... Bị can phát hiện tại góc cầu thang lầu 1 có camera nên giật xuống để xóa dấu vết.

Sau đó, nghi phạm ở lại khoảng một giờ để nghĩ cách dựng hiện trường giả. Quỳnh đem hết quần áo trong 4 phòng chất lên giường, dùng các miếng xốp để đốt lầu 2, rồi đến lầu 1 nhằm tạo ra vụ hỏa hoạn. Khi đám cháy bùng phát dữ dội, Quỳnh chạy xuống tầng trệt lấy xe Attila Victoria của gia đình bà Nga để tẩu thoát.

Để tránh bị nghi ngờ, Quỳnh bỏ xe máy tại một hẻm vắng trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Tiếp đó, bị can đi bộ về phòng trọ ở đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, thay đồ. Tại đây, Quỳnh nhét vàng và tiền vào túi để chuẩn bị đem bán, số tài sản còn lại cất vào thùng giấy, giấu trên nóc nhà tắm.

Khoảng 17h30 cùng ngày, Quỳnh đi bộ đến một tiệm vàng gần chợ Gò Vấp, bán số ngoại tệ được 52 triệu đồng. Bị can hẹn gặp người yêu rồi nạp 60 triệu đồng vào tài khoản của cô này, nhờ chuyển giúp cho chủ nợ tên Cử.

Cả ngày hôm sau, bị can vẫn tỏ ra bình thản như thường. Quỳnh không ngờ kế hoạch giết người, cướp tài sản bị lực lượng công an sau một ngày gây án.

Camera ghi lại cảnh bị can ra vào nhà bà Nga.

Chiều tối 28/10/2020, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Phú Nhuận bắt giữ Quỳnh. Lúc bị bắt, bị can khăng khăng rằng cơ quan công an bắt nhầm người.

Khi được đưa về trụ sở công an, Quỳnh liên tục chối tội. Qua đấu tranh bằng những tài liệu, chứng cứ, Quỳnh đã khai nhận hành vi.