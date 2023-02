Truy tố cựu trung tướng Nguyễn Văn Sơn và 6 cựu sĩ quan cảnh sát biển

VKS xác định ông Sơn chỉ đạo cựu Cục trưởng Cục Kỹ thuật Nguyễn Văn Hưng rút 50 tỷ đồng từ ngân sách để chia cho các thủ trưởng Cảnh sát biển.

Sau một năm tiến hành tố tụng, VKS Quân sự Trung ương vừa ban hành cáo trạng vào đầu tháng 1, truy tố 2 cựu trung tướng Nguyễn Văn Sơn (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển) và Hoàng Văn Đồng (cựu Chính ủy Cảnh sát biển) về tội Tham ô tài sản.

Cùng tội danh trên, VKS truy tố các bị can Doãn Bảo Quyết (cựu thiếu tướng, cựu Phó chính ủy Cảnh sát biển), Phạm Kim Hậu (cựu thiếu tướng, cựu Phó tư lệnh, cựu Tham mưu trưởng đơn vị này), Bùi Trung Dũng (cựu thiếu tướng, cựu Phó tư lệnh), Nguyễn Văn Hưng (cựu đại tá, cựu Cục trưởng Cục Kỹ thuật) và Bùi Văn Hòe (cựu thượng tá, cựu Phó trưởng Phòng Tài chính).

Theo cáo buộc, năm 2019, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phân bổ 150 tỷ đồng ngân sách Nhà nước cho Cục Kỹ thuật của đơn vị để mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác. Thời điểm đó, cựu trung tướng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu cựu Cục trưởng Kỹ thuật Nguyễn Văn Hưng rút 50 tỷ đồng từ nguồn phân bổ trên để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh sử dụng.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: Tiền Phong.

Quá trình thực hiện yêu cầu trên, bị can Hưng đề xuất việc rút tiền phải có sự thống nhất trong thủ trưởng Bộ Tư lệnh. Do Bộ Quốc phòng có điều chỉnh về việc giảm ngân sách chi cho Cảnh sát biển và để tạo điều kiện cho Cục Kỹ thuật rút 50 tỷ đồng , nên trước phiên họp Thường vụ ngày 26/4/2019, ông Sơn chỉ đạo ông Bùi Văn Hòe cắt toàn bộ kinh phí bảo quản, sửa chữa trang bị của 4 vùng Cảnh sát biển.

Sau đó, các bị can phân bổ thêm 29 tỷ đồng cho Cục Kỹ thuật, nâng nguồn chi cho mua sắm thiết bị, vật tư thành 179 tỷ đồng .

Đầu tháng 4/2019, tại phòng ăn của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, ông Nguyễn Văn Sơn chủ động trao đổi với cựu trung tướng Hoàng Văn Đồng và 3 cựu thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phạm Kim Hậu, Bùi Trung Dũng về việc chỉ đạo ông Hưng rút 50 tỷ đồng ngân sách phân bổ cho Cục Kỹ thuật để chi cho các thủ trưởng của Bộ Tư lệnh. Hôm đó, các cá nhân này đều đồng ý và không có ý kiến gì khác.

Đến ngày 4/5/2019, cựu Tư lệnh Nguyễn Văn Sơn ký quyết định giao dự toán ngân sách cho Cục Kỹ thuật 179 tỷ đồng rồi yêu cầu ông Hưng rút 50 tỷ đồng chuyển cho Bộ Tư lệnh.

VKS xác định quá trình thực hiện, bị can Hưng yêu cầu thuộc cấp phải rút đủ 50 tỷ đồng . Khi các trưởng phòng cấp dưới báo cáo rằng việc này khó thực hiện, ông Hưng phản bác "việc rút lại 50 tỷ đồng là nhiệm vụ thủ trưởng giao và phải hoàn thành".

Cuối cùng, 6 trưởng phòng dưới quyền cựu đại tá Hưng đã được giao chỉ tiêu phải rút từ 50 triệu đồng đến 25 tỷ đồng (tổng số tiền bị rút là 50 tỷ đồng ). Sau đó, các bị can phân chia nguồn ngân sách thành 29 gói thầu, trong đó có 9 gói thầu trị giá dưới 10 tỷ đồng để Tư lệnh Cảnh sát biển phê duyệt, không phải báo cáo Bộ Quốc phòng.

Quá trình làm việc với Đoàn kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các bị can đã nhận thức rõ hành vi sai phạm và tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ tổng số tiền 50 tỷ đồng .

VKS Quân sự Trung ương đánh giá trong vụ án, cựu trung tướng Nguyễn Văn Sơn giữ vai trò chủ mưu, khởi xướng. Bị can Hoàng Văn Đồng cùng là chủ mưu và chịu trách nhiệm sau ông Sơn.

Các bị can Phạm Kim Hậu, Doãn Bảo Quyết, Bùi Trung Dũng chịu trách nhiệm sau các bị can Nguyễn Văn Sơn và Hoàng Văn Đồng. Còn bị can Hưng bị truy tố với vai trò là người thực hành.