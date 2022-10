Truy tìm tung tích thi thể phân hủy trên sông Tô Lịch

Cơ quan chức năng phát thông báo truy tìm tung tích thi thể được phát hiện ở sông Tô Lịch, đoạn qua phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ngày 31/10, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, phát thông báo truy tìm tung tích của một thi thể được phát hiện trên địa bàn phường Láng Thượng.

Theo cơ quan công an, ngày 7/10, Công an phường Láng Thượng nhận tin báo từ nhân viên Công ty thoát nước Hà Nội về việc phát hiện một tử thi đang trong quá trình phân hủy nặng tại sông Tô Lịch, đoạn đối diện số 1140 đường Láng. Công an phường Láng Thượng đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa và các phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội điều tra, khám nghiệm.

Cơ quan chức năng xác định thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, không thể nhận dạng danh tính và giới tính. Thi thể này không có quần áo, đồ vật hay giấy tờ tùy thân. Nạn nhân bị mất một số chiếc răng.

Công an quận Đống Đa thông báo nếu người dân nào biết tung tích nạn nhân hoặc có thông tin trùng khớp với những nhận dạng trên, liên hệ với Công an quận Đống Đa, số 382 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, để phục vụ công tác điều tra.