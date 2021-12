Truy tìm tài xế liên quan tai nạn chết người ở Bình Phước

Ôtô tải va chạm với xe máy khiến một người tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an thông báo truy tìm phương tiện nêu trên.

Ngày 21/12, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, cho biết đã phát đi thông báo đề nghị các đơn vị phối hợp xác minh và truy tìm phương tiện liên quan vụ tai nạn giao thông, khiến một người tử vong trên quốc lộ 14.

Khoảng 23h25 ngày 15/12, ông Nguyễn Đình Hậu (20 tuổi, ngụ xã Minh Lập, huyện Chơn Thành) chạy xe máy trên quốc lộ 14, hướng TP Đồng Xoài đi huyện Chơn Thành. Khi đến đoạn qua ấp 5, xã Minh Thắng, đã va chạm với ôtô tải (chưa rõ người điều khiển) lưu thông chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm ông Hậu tử vong tại chỗ.

Theo chỉ huy Công an huyện Chơn Thành, sau tai nạn tài xế điều khiển ôtô chạy trốn khỏi hiện trường. “Bước đầu xác định ôtô liên quan vụ tai nạn là loại xe tải thùng, trọng tải từ 8-13 tấn. Sau tai nạn, ôtô tải chạy hướng huyện Chơn Thành đi TP Đồng Xoài và có thể bị móp, biến dạng phía trước đầu xe”, chỉ huy Công an huyện Chơn Thành thông tin.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an huyện Chơn Thành đề nghị Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước; công an các huyện, thị xã, thành phố, Đồn công an Khu công nghiệp thuộc huyện Chơn Thành hỗ trợ rà soát, xác minh, nắm tình hình phát hiện xe ôtô tải có đặc điểm nêu trên. Đồng thời, yêu cầu người điều khiển và chủ ôtô liên quan vụ tai nạn nêu trên đến Công an huyện Chơn Thành để giải quyết.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân khi phát hiện phương tiện hoặc thông tin liên quan thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành hoặc số điện thoại 0942181918, gặp trung tá Nguyễn Thanh Hải.