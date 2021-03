Truy tìm người cổ vũ nữ sinh Kiên Giang đánh nhau

Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) cho hay cơ quan công an truy tìm người cổ vũ nữ sinh đánh nhau để giáo dục, răn đe hành vi cổ vũ bạo lực.

Chiều 16/3, ông Lâm Phước Lành, Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Thuận, cho biết chưa làm việc được với phụ huynh của nữ sinh lớp 10 đánh nhau với nữ sinh lớp 8.

“Tôi đang làm báo cáo để gửi UBND huyện. Nữ sinh lớp 10 đang điều trị vết thương. Cha của em xin cho con gái nghỉ học vài ngày vì mặt sưng. Nhà trường sẽ trao đổi và có biện pháp giáo dục khi nữ sinh đi học trở lại", ông Lành nói với Zing.

Theo ông Lành, học sinh đánh nhau có kết quả học tập yếu. Em không vi phạm nội quy trường, lớp.

Với những người bên ngoài đánh nhau, cơ quan công an sẽ truy tìm để giáo dục, răn đe vì họ có hành vi cổ vũ bạo lực.

Nữ sinh lớp 10 (áo sáng) đánh nhau với bạn lớp 8. Ảnh cắt từ clip.

Ông Trần Thuận Tiến, Phó hiệu trưởng trường THCS thị trấn Vĩnh Thuận, nói rằng do có nhiều người đứng bên ngoài cổ vũ cho 2 nữ sinh đánh nhau nên công an thị trấn Vĩnh Thuận vào cuộc. Khi có kết quả xác minh của công an, trường mời nữ sinh cùng phụ huynh làm việc.

“Các em học trung bình, có vài vi phạm nhỏ. Cha mẹ khó khăn, lo đi làm ăn nên quản lý con không sát”, ông Tiến nói.

Ngày 12/3, tại khu vực gần nghĩa trang huyện, 2 nữ sinh lớp 10 và lớp 8 đánh nhau. Một số người quay clip đăng lên mạng xã hội ngày 15/3. Nữ sinh học lớp 10 được xác định học trường THPT Vĩnh Thuận. Bạn học còn lại lớp 8, trường THCS thị trấn Vĩnh Thuận.

Điều khiến dư luận bức xúc nhất là trong lúc 2 em đánh nhau có người lớn đứng bên ngoài cổ vũ.

Sáng 16/3, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) họp với các bên liên quan để bàn hướng xử lý vụ việc.

Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận Huỳnh Ngọc Nguyên đề nghị công an vào cuộc xác minh. Ông Nguyên yêu cầu lãnh đạo 2 trường mời phụ huynh các em lên trao đổi để làm rõ.