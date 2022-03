Truy tìm nghi phạm giết người

Cảnh sát đề nghị người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng nếu có thông tin về Lý Văn Thành, nghi phạm giết người tối 3/3.

Ngày 4/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát thông báo khẩn, truy tìm Lý Văn Thành (45 tuổi, ở xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra liên quan đến vụ án mạng khiến một người chết.

Lý Văn Thành. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.

Theo cơ quan chức năng, tối 3/3, vì mâu thuẫn cá nhân, Thành dùng dao đâm tử vong anh Đ.V.H. (ở thôn Chiến Thắng, xã Phương Khoan). Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã phát thông báo và tổ chức truy tìm Lý Văn Thành. Nhà chức trách cho biết năm 2018, Thành ra tù sau khi thụ án 12 năm vì liên quan đến ma túy.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị người dân khi phát hiện nghi phạm hoặc có thông tin liên quan đến người này, báo ngay cho công an địa phương qua số điện thoại: 02113.696.305 hoặc trụ sở công an gần nhất.