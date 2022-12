Truy tìm nghi can cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, vừa ra quyết định truy tìm người liên quan vụ cướp tiệm vàng Quang Hương ở xã Tiền Phong.

Nghi can cướp tiệm vàng đang bị cảnh sát truy tìm là Đào Ngọc Toàn (sinh năm 1997, trú thôn Song Khê 1, xã Song Khê, TP Bắc Giang).

Quyết định truy tìm Đào Ngọc Toàn. Ảnh: Công an Yên Dũng.

Tối 7/12, nghi can đeo khẩu trang, mặc áo khoác trắng, quần bò vào hỏi mua dây chuyền ở tiệm vàng Quang Hương. Nhân viên đã lấy một dây chuyền gắn mặt vàng cho thanh niên này đeo thử.

Bất ngờ, nghi can xịt hơi cay về phía nhân viên bán hàng rồi bỏ chạy. "Lúc đó cửa hàng cũng chuẩn bị đóng cửa. Giá trị tài sản bị lấy mất khoảng 80 triệu đồng", chủ cửa hàng cho biết.

Công an đề nghị khi phát hiện hoặc có thông tin về Đào Ngọc Toàn, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. Nhà chức trách cảnh báo người nào che giấu nghi can sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Người dân có thông tin về Toàn cần liên hệ ngay với Công an huyện Yên Dũng qua số điện thoại: 0204.376.3113 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.