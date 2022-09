Truy tìm 2 thanh niên liên quan vụ giết người ở Thanh Hóa

Cảnh sát nghi ngờ Nguyễn Hoàng Nhật (SN 1996) và Trần Văn Mạnh (SN 2004, cùng ở Thanh Hóa) liên quan vụ truy sát hôm 3/9.

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy tìm 2 thanh niên liên quan vụ án giết người xảy ra ngày 3/9, tại phố Thành Mai, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa.

Trước đó, vào chiều 3/9, 2 anh em anh H. về nhà ở phố Thành Mai thì bị 2 thanh niên đi xe máy cầm dao chém trọng thương. Trong đó, anh H. bị thương rất nặng với nhiều vết chém trên cơ thể. Gây án xong, 2 nghi phạm điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường thu thập hồ sơ, tài liệu, lấy lời khai của những người liên quan. Căn cứ hồ sơ, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Nguyễn Hoàng Nhật (SN 1996, ngụ phố Bắc Đội Cung, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) và Trần Văn Mạnh (SN 2004, ngụ thôn 9, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) nghi vấn liên quan vụ án nên ra quyết định truy tìm.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện 2 thanh niên trên, thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa qua số điện thoại 02373.858.252, hoặc liên hệ trực tiếp với ông Đào Hữu Tuấn, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại 0913.148.836.