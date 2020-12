Truy tìm 2 người trốn khỏi khu cách ly phòng Covid-19

Đinh Văn Út và Trần Văn Trứ bỏ trốn khỏi khu cách ly ở huyện An Phú (tỉnh An Giang) sau 2 ngày nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam.

Sáng 7/12, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 ở huyện An Phú (tỉnh An Giang), cho biết đơn vị này đã ra thông báo truy tìm Đinh Văn Út (33 tuổi) và Trần Văn Trứ (32 tuổi, cùng ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú).

Hai người này đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung phòng Covid-19 ở huyện An Phú.

Hôm 5/12, khu cách ly tập trung Lương Thế Vinh tiếp nhận hai người đàn ông nói trên, sau khi cơ quan chức năng phát hiện Út và Trứ nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Sau 2 ngày ở tại khu cách ly tập trung, rạng sáng 7/12, cả hai đã bỏ trốn.

BCĐ phòng chống dịch Covid-19 ở huyện An Phú thông báo đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể khẩn trương điều tra, truy tìm hai người đàn ông đã bỏ trốn, đưa trở về nơi cách ly theo quy định.