Truy sát bố đẻ khi bị nhắc nhở uống rượu

Bị nhắc nhở vì thường xuyên uống rượu say, Kiên cầm dao tấn công bố đẻ.

Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can, bắt giam Tôn Đức Kiên (27 tuổi, trú xã Vượng Lộc) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, trưa 19/11, Kiên đi uống rượu nên bị bố là ông T.Đ.D. nhắc nhở. Vì chuyện này, bị can lao vào đòi đánh ông D.

Thấy bố bỏ chạy ra sân, Kiên cầm dao dài 40 cm truy sát. Khi nạn nhân quay lại thì bị con trai dùng dao cứa nhiều nhát vào cổ, gây tổn hại sức khỏe 5%.

Công an sở tại cho biết Kiên đang chấp hành án tù treo về tội Trộm cắp tài sản.