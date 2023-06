Truy nã nghi phạm sát hại 3 người ở Khánh Hòa

Cơ quan CSĐT truy nã Phan Danh Hưng về tội giết người. Nghi can được xác định gây ra thảm án 3 mạng người ở huyện Diên Khánh.

Nghi can Phan Danh Hưng. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định truy nã Phan Danh Hưng (37 tuổi, quê thị xã Ninh Hòa, thường trú xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) về tội Giết người, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Quyết định được ban hành sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can đối với Hưng về tội danh trên, nhưng người này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo cảnh sát, Phan Danh Hưng được xác định là nghi can ra tay sát hại 3 người, gồm vợ, cháu gái, nạn nhân thứ 3 là một phụ nữ, hàng xóm của nghi can.

Đặc điểm của nghi can Phan Danh Hưng: Cao khoảng 1,67 m, da ngăm đen, sống mũi thẳng, lông mày ngang, dái tai trung bình, tóc đen, nốt ruồi cách 2 cm dưới sau đuôi mắt phải.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Xuân Hoát.

Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu bất kỳ người phát hiện người có đặc điểm trên thông báo cho cơ quan công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất hoặc thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa số 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, qua số điện thoại 0947513113 hoặc 0935867676 gặp điều tra viên Nguyễn Quốc Bình.

Khoảng 5h ngày 2/6, người dân phát hiện 3 thi thể trong ngôi nhà cấp 4 ở thôn Xuân Đông, nên cấp báo công an.

Ba nạn nhân gồm: L.T.T.V. (37 tuổi, vợ nghi can Hưng), 2 người còn lại là cháu gái bên vợ và người hàng xóm.

Theo hàng xóm, nghi phạm Hưng có máu cờ bạc, nhậu nhẹt nên thường gây gỗ với vợ.

Hôm xảy ra vụ án, vợ của nghi phạm sang nhà mẹ đẻ gần đó để lánh nạn vì sợ chồng đánh.

Khoảng 5h, Hưng cầm theo dao sang nhà mẹ vợ. Tại đây, sau khi sát hại vợ và cháu gái, nghi phạm sát hại hàng xóm khi người này sang can ngăn.