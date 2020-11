Truy nã Giám đốc Công ty Khương Điền

Lừa tiền của nhiều người mua đất rồi bỏ trốn, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Khương Điền bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM truy nã.

Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã ra quyết định truy nã ông Lê Xuân Định (36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Khương Điền) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quyết định truy nã Lê Xuân Định. Ảnh: Công an cung cấp.

Quá trình điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Khương Điền (quận 9), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định Lê Xuân Định đã sử dụng pháp nhân của Công ty Khương Điền và Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Phúc Phát Điền để ký nhiều hợp đồng mua bán đất nền với nhiều người rồi chiếm đoạt tiền.

Ngày 28/9, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lê Xuân Định về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Do bị can không có mặt ở nơi cư trú nên Công an TP.HCM phát lệnh truy nã. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào phát hiện Lê Xuân Định đều có quyền bắt giữ hoặc thông báo đến công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM).

Đồng thời, cơ quan này cũng yêu cầu Lê Xuân Định ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.