Truy bắt nghi phạm thu tiền bảo kê vật liệu ở tòa nhà The Matrix One

Phát hiện người ngoài vận chuyển vật liệu vào tòa nhà để sửa chữa căn hộ, nhóm của Tiến đe dọa, đập phá tài sản và yêu cầu nạn nhân nộp phí bảo kê để được làm việc.

Phan Minh Tiến (25 tuổi, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) vừa bị Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, bắt giữ theo quyết định truy nã về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Phan Minh Tiến. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo công an, tháng 6/2022, Tiến phát hiện anh L. (33 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) vận chuyển vật liệu xây dựng để sửa chữa, cải tạo căn hộ tại chung cư The Matrix One thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Nhóm của Tiến ngăn cản, đe dọa gây thương tích và đập phá tài sản của anh L. Các nghi phạm buộc nạn nhân nộp tiền bảo kê, thì mới được vào khu chung cư làm việc.

Sau nhiều lần phải đóng "phế" cho nhóm của Tiến, do lo sợ bị đe dọa ảnh hưởng tới sức khỏe và công việc, anh L. tới trình báo công an.

Ngày 17/1, Phan Minh Tiến bị Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản. Do Tiến bỏ trốn, công an ra quyết định truy nã bị can này.

Ngày 12/3, xác định Tiến lẩn trốn ở TP.HCM, tổ công tác đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ nghi phạm này.