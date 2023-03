Truy bắt nghi phạm nguy hiểm tại Hà Nội

Vũ Tài Long, nghi phạm truy nã nguy hiểm về tội Mua bán trái phép chất ma túy, bị các lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Vũ Tài Long. Ảnh: Công an Hà Nội.

Công an phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội), phối hợp các đơn vị liên quan truy bắt thành công Vũ Tài Long (23 tuổi, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) theo quyết định truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, ngày 2/2, Long bị Công an quận Tây Hồ ra quyết định khởi tố bị can về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Do Long bỏ trốn sau khi bị khởi tố, ngày 17/2, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã bị can này.

Công an xác định Long là tội phạm nguy hiểm, manh động, có kinh nghiệm lẩn trốn và sẵn sàng chống trả tới cùng khi bị truy bắt. Bị can không có nghề nghiệp ổn định, sinh sống bằng việc mua bán ma túy.

Quá trình lẩn trốn, Long thường di chuyển giữa các khu vực thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh và quận Long Biên, huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Ngày 3/3, xác định Long xuất hiện tại khu vực xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm), các lực lượng chức năng quận Tây Hồ phối hợp bắt giữ khi bị can đang đi bộ trước sảnh S2.10, khu đô thị Vinhomes Ocean Park.