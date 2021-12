Truy bắt nghi phạm đâm chết người ở bến xe

Sau 3 giờ gây án, ông Ngọc bị Công an quận Hoàng Mai và Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ Trần Tuấn Ngọc (50 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Nghi phạm Trần Tuấn Ngọc. Ảnh: ANTĐ.

Theo công an, ông Ngọc sống lang thang, làm nghề xe ôm. Khoảng 15h ngày 30/11, người đàn ông này ngồi đợi khách ở Bến xe Giáp Bát thì xảy ra mâu thuẫn với ông H.B.H. (43 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội)

Hai người xô xát, ông Ngọc tìm thấy một con dao và đâm vào bụng đối thủ khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Đến 18h cùng ngày, Công an phường Giáp Bát, Công an quận Hoàng Mai cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP đã bắt giữ được Trần Tuấn Ngọc.