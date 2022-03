Truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Hà Nội

Một ngân hàng ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã bị cướp khoảng 200 triệu đồng. Công an đang tổ chức truy bắt nghi phạm.

Ngày 7/3, Công an Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an phường Xuân Tảo truy bắt nguy phạm cướp ngân hàng Vietinbank chi nhánh Xuân Tảo.

Ngân hàng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.X.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Xuân Tảo, sáng cùng ngày, nhân viên ngân hàng trên bị một nghi phạm khống chế, yêu cầu đưa tiền.

"Sau khi lấy được tiền, nghi phạm bỏ chạy và làm rơi một vật có hình dạng giống súng. Lực lượng chức năng kiểm tra thì xác định đó không phải là súng", vị lãnh đạo nói.

Lãnh đạo địa phương cho biết bước đầu xác định ngân hàng bị lấy mất khoảng 200 triệu đồng.