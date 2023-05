Truy bắt nghi phạm cầm cố vàng giả, một người bị đâm trọng thương

Nghi can mang vàng giả đến tiệm vàng ở TP Bảo Lộc để cầm cố. Khi bị phát hiện, người này rút dao đâm người truy đuổi trọng thương rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Trùng Dương.

Chiều 4/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đang truy xét nghi can dùng hung khí tấn một người dân bị thương trên địa bàn.

Khoảng 10h50 cùng ngày, nam thanh niên đi xe máy biển số 75C1-128.65 đến tiệm vàng trên địa bàn phường Lộc Phát để cầm cố.

Đã "sập bẫy" khi cầm cố vàng giả trước đó, nên một số chủ tiệm vàng âm thầm theo dõi thanh niên trên. Khi người này vào tiệm vàng để cầm cố, những người bám theo bắt quả tang, nên nghi phạm tháo chạy.

Trong lúc giằng co để khống chế, ông Ngô Huệ (48 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc) đã bị nghi phạm rút dao thủ sẵn đâm 2 nhát vào cả 2 tay bị thương nặng.

Công an thu giữ chiếc xe máy nghi phạm bỏ lại. Ảnh: Trùng Dương.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ lại xe máy tháo chạy leo lên chiếc xe máy khác có người chờ sẵn cách đó khoảng 200 m tẩu thoát. Còn ông Huệ được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Nhận tin báo, Công an phường Lộc Phát và Công an TP Bảo Lộc có mặt, khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi can.

Theo chủ một số tiệm vàng ở TP Bảo Lộc, thời gian gần đây xuất hiện nhóm 3-4 nam thanh niên đã thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi khiến nhiều tiệm vàng sập bẫy.

Theo đó, thủ đoạn của nhóm này tìm đến các tiệm vàng hỏi mua vàng với số lượng lớn. Một thời gian sau, cũng nhóm này mang vàng giả giống y hệt hình dáng vàng mua trước đó, kèm theo hóa đơn quay lại tiệm để cầm cố.

Những người này chỉ cầm giá trị bằng một nửa lúc mua và kèm hóa đơn của chính tiệm vàng đó, nên chủ các cơ sở này không hề nghi ngờ, đồng ý cho cầm.

Tuy nhiên, chờ mãi không thấy những người này quay lại chuộc vàng, nên chủ các tiệm mang ra kiểm tra, phát hiện vàng giả.

Cơ quan CSĐT Công an TP Bảo Lộc đang huy động lực lượng triển truy bắt các nghi can, thu thập chứng cứ, lấy lời khai của bị hại.